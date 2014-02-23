Ukrayna halkına seslenen Timoşenko: Sizler asrın kahramanlarısınız

Ukrayna'da 3 yıldır hapiste olan eski Başbakan Yulia Timoşenko parlamentodan çıkan kararla serbest bırakıldı. Timoşenko'nun ilk açıklaması, "Diktatörlük sona erdi. Gösterilerde yaşamını yitirenlerin boşa ölmediğini göstermek için her şeyi yapmalıyız" oldu. Timoşenko, serbest bırakılmasının ardından Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda protestoculara “Sizler asrın kahramanlarısınız” diye seslenerek, eylemlerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'da muhalif lider Yulia Timoşenko, parlamentodan çıkan kararla tam 3 yıl sonra hürriyetine kavuştu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov kentinde tutulduğu hastaden çıkan Timoşenko'yu kızı ve tarafları karşıladı.

Eski Başbakan Timoşenko, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz sert bir çıkışla Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'e yüklendi.

53 yaşındaki Yulia Timoşenko, Yanukoviç'in başkent Kiev'den ayrılmasını kastederek "Artık bu topraklarda güneşi görebiliyoruz. Diktatörlük çöktü. Bu uğurda dökülen kan, boşa çıkarılmamalı" dedi.

Uluslararası kamuoyu Timoşenko'yu, Yanukoviç'in iktidardan uzaklaştırıldığı 2004'teki Turuncu Devrim'le tanıdı.

Güzelliği ve örgülü saçlarıyla büyük ilgi toplayan Timoşenko, devrimin Jan Dark'ı olarak anıldı.

2005 yılında ve 2007-2010 arasında iki kez başbakanlık görevini üstelenen Timoşenko, 2011'de hapse atıldı.

Timoşenko, 2009'da Rusya ile imzalanan doğalgaz anlaşmasında ülkeyi zarar ettirmekle suçlanıyordu.

Suçlamaları kabul etmeyen Timoşenko, kılpayı kaybettiği 2010 başkanlık seçimlerinde hile yapmakla suçladığı Yanukoviç'in kendisine komplo kurduğunu iddia etti.

Tutuklanması ve hapishane koşulları batı ülkeleri tarafından sıkça eleştirildi.

Bir dönem zehirlendiğine dair söylentiler çıkan Timoşenko, cezaevindeki şartları protesto etmek için 20 gün açlık grevine bile gitti.

O dönemde sağlığı bozulan Yulia Timoşenko, cezasını hastanede çekiyordu.

Göstericilere seslendi

Ukrayna'da eski Başbakan Yulia Timoşenko, serbest bırakılmasının ardından protesto gösterilerinin sürdüğü Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda protestoculara “Sizler asrın kahramanlarısınız” diye seslenerek, eylemlerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle konuşma yapacağı yere tekerlekli sandalyesi ile getirilen ve binlerce kişiye hitap eden Timoşenko, Kiev'i tanıyamadığını ve başkentin artık özgür insanların şehri olduğunu söyledi.

Eylemcileri "asrın kahramanları" ve "ülkenin kurtarıcıları" diye niteleyen Timoşenko, yönetim karşıtı gösteriler sırasında kurşun sıkanların ve masum insanları öldürenlerin affedilemeyeceğini vurgulayarak, şayet affedilirlerse bunun yüzyıllar boyunca utanç kaynağı olacağını belirtti.

Meydanlarda hayatını kaybeden her bir kişi için orada olamayışından, demir parmaklıkların buna izin vermeyişinden büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Timoşenko, eylemlerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Eski Başbakan, tüm talepleri yerine getirilmeden yönetim karşıtlarının meydanı terk etme hakkı olmadığını da kaydetti.

Rusya ile 2011 yılında doğalgaz anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili haksız kazanç elde ettiği suçlamasıyla hapse mahkum edilen Timoşenko, meclis kararıyla bugün serbest bırakıldıktan ve Kharkiv'de tedavi gördüğü hastaneden ayrılır ayrılmaz Kiev'e gelmişti.