Uğur Kurt'u öldüren silah, cemevi hedef alınarak mı ateşlendi?

Okmeydanı’nda Uğur Kurt’un vurulduğu ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu ma­hal­le­de otur­du­ğu­nu söy­le­yen Yu­suf Gü­len, olay günü cemevine ateş ettiğini iddia ettiği po­lis­le ara­sın­da 20 met­re ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çok sa­yı­da ki­şi­nin ya­şa­nan üzün­tü­lü ola­yı gör­dü­ğünü ama ad­li kay­nak­la­rın gör­gü ta­nık­la­rı­nın ifa­de­le­ri­ne baş­vur­ma­dı­ğı­nı öne süren Gü­len, "Ce­me­vi­nin ol­du­ğu nok­ta­da hiç­bir gös­te­ri ve olay ol­ma­ma­sı­na rağ­men po­lis, si­la­hı­nı ora­ya doğ­rul­ta­rak dört el ateş et­ti" de­di.

Teks­til atöl­ye­si sa­hi­bi Ha­san T. isim­li bir di­ğer es­naf da Uğur Kurt'un vu­rul­ma anıyla ilgili şu iddialarda bulundu: "Si­la­hı­nı ateş­le­yen po­lis­le aram­da 5 met­re me­sa­fe var­dı. Si­la­hı­nı di­rekt ce­me­vi­ne doğ­rul­ta­rak ateş et­ti. Ce­me­vi­nin ol­du­ğu yer­de hiç­bir gös­te­ri­ci ve olay yok­tu."

Ber­kin El­van ve So­ma'da ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den­ci­ler için an­ma ey­le­mi yap­mak is­te­yen bir gru­ba po­li­sin mü­da­ha­le et­me­si so­nu­cu çı­kan olay­lar­da, Ok­mey­da­nı Ce­me­vi'nde bir ce­na­ze­ye ka­tıl­dı­ğı sı­ra­da ba­şın­dan vu­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Uğur Kurt'un ölü­müy­le il­gi­li olay ye­ri ta­nık­la­rı ya­şa­dık­la­rı­nı Bugün gazetesinden Kamil Maman’a an­lat­tı.

Birgün gazetesinden Kamil Maman’ın haberi şöyle:

51 yıl­dır ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu ma­hal­le­de otu­ran Yu­suf Gü­len, çok sa­yı­da gör­gü ta­nı­ğı ol­ma­sı­na rağ­men sav­cı­lı­ğın kim­se­yi din­le­me­me­sin­den şi­ka­yet et­ti. Po­li­sin he­def gös­te­re­rek ateş et­me­si so­nu­cu Uğur Kurt'un ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­yen Gü­len, ateş eden po­li­si çev­re­de bu­lu­nan bir­çok va­tan­da­şın gör­düğü­nü an­lat­tı.

O ta­raf­ta gös­te­ri­ci yok­tu

Po­li­sin ha­va­ya ateş et­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­ala­rın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Yu­suf Gü­len, si­la­hı­nı kul­la­nan po­lis­le ara­sın­da 20 met­re me­sa­fe ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gü­len olay anı­nı şöy­le an­lat­tı:

"Po­li­sin ateş aç­tı­ğı nok­ta­ya 20 met­re uzak­lık­tay­dım. So­kak­tan ses­ler gel­me­ye baş­la­yın­ca dı­şa­rı çık­tım. Po­lis, ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu cad­de­ye ara so­kak­tan zır­hlı araç­lar­la çık­mak üze­rey­ken kar­şı so­kak­tan 6-7 ki­şi­lik bir gös­te­ri­ci grup mo­lo­tof at­tı. Mo­lo­tof zırh­lı ara­cın üze­ri­ne dü­şün­ce ara­cın sol ön ta­ra­fı yan­ma­ya baş­la­dı. Ce­me­vi ta­ra­fın­da hiç­bir olay ve gös­te­ri­ci yok­tu."

Aramızda 5 metre vardı

Zırhlı araçtan inerek ateş açan polis memuru ile arasında 5 metre mesafe olduğunu söyleyen tekstil atölyesi sahibi Hasan T. göstericilerin olmadığı tarafa doğru ateş edildiğini ifade etti.

Yaşanan hazin olayın bir diğer görgü tanıklarından Hasan T. olayı şöyle anlattı: "Olayın yaşandığı alan gösterilerin olmadığı bir yer. Polis araçtan inerek direk cemevinin bulunduğu noktaya tam karşımda ateş etti. Polisin ateş ettiği yerle benim tekstil atölyem arasında 5 metre mesafe vardı.

Yaşananları çok sayıda kişi gördü ama savcı ya da adli makamlar hiçbirimizin ifadelerine bile başvurmadı."

Kareli gömlekli polis ateş etti

Yusuf Gülen, zırhlı araçtan inen ve üzerinde kareli gömlek bulunan polisin direkt cemevine doğru ateş ettiğini savundu. Gülen yaşananları şöyle anlattı: "Sol kapıdan çıkan bir polis yanan araçla ilgilenirken aracın sağ tarafındaki kapısından başka bir polis çıktı. Bu kareli gömlekli polis direkt dört el cemevine doğru ateş etti. Sonra silahı kaldırarak havaya ateş etti."

Yardım ederken gaz bombası attılar

Uğur Kurt'un vurulmasının ardından yardım etmek için cemevinin bahçesine koştuğunu anlatan Gülen, polisin bu sefer de cemevine doğru gaz attığını belirtti. Gülen, şöyle konuştu:

"O anda ben de koşarak vurulan Uğur Kurt'a yardım etmek için cemevine indim.Tam cemevinin bahçesindeyken bu sefer de biber gazı attılar. O esnada cemevinden bir vatandaş koşarak ateş eden polislerin yanına giderek 'Adamı öldürdünüz ne yapıyorsunuz' diye bağırdı.

Vatandaşlar da polislerin bulunduğu yöne doğru adamı öldürdünüz diye bağırarak gidince, zırhlı araçlar oradan uzaklaşıp gittiler."

20 kişi gördü dinlemediler

Başından vurularak öldürülen Uğur Kurt'la 7 yıl aynı atölyede çalıştığını söyleyen Gülen, görgü tanıklarının savcılar tarafından dinlenmediğini söyledi: "51 yıldır burada oturuyorum. Öldürülen Uğur Kurt müdürlük yaptığım tekstil atölyesinde 7 yıl benimle birlikte çalıştı.

‘İfademize başvurmadılar’

Yaşanan olayı 20'ye yakın vatandaş gördü ama ne savcı ne de polis bu kadar görgü tanığından birini bile dinleme zahmetinde bulunmadı. Hiçbirimizin ifadesine başvurmadılar. Bu da ayrı bir komedi. Savcı neden görgü tanıklarını dinlemediğini anlamıyoruz."

Okmeydanı'na şafak baskını: 38 gözaltı

Okmeydanı'ndaki olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı gösterilere katıldığı ve DHKP-C terör örgütünün Okmeydanı semt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 1500 Çevik Kuvvet polisinin görev yaptığı operasyonda, 5'i çocuk 38 kişiyi gözaltına aldı. Helikopter destekli terör operasyonunda baskın yapılan adreslerde 2'si kurusıkı 3 tabanca, av tüfeği, 46 molotofkokteyli, 500 gram türü belli olmayan patlayıcı madde ile dijital dokümanlar ele geçirildi. Operasyonlarda, PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi 26, DHKP-C üyesi de 12 kişinin yakalandığı belirtildi.