Uğur Kurt'u öldüren silah, cemevi hedef alınarak mı ateşlendi?

Okmeydanı’nda Uğur Kurt’un vurulduğu cemevinin bulunduğu mahallede oturduğunu söyleyen Yusuf Gülen, olay günü cemevine ateş ettiğini iddia ettiği polisle arasında 20 metre olduğunu söyledi. Çok sayıda kişinin yaşanan üzüntülü olayı gördüğünü ama adli kaynakların görgü tanıklarının ifadelerine başvurmadığını öne süren Gülen, "Cemevinin olduğu noktada hiçbir gösteri ve olay olmamasına rağmen polis, silahını oraya doğrultarak dört el ateş etti" dedi.
Tekstil atölyesi sahibi Hasan T. isimli bir diğer esnaf da Uğur Kurt'un vurulma anıyla ilgili şu iddialarda bulundu: "Silahını ateşleyen polisle aramda 5 metre mesafe vardı. Silahını direkt cemevine doğrultarak ateş etti. Cemevinin olduğu yerde hiçbir gösterici ve olay yoktu."
Berkin Elvan ve Soma'da hayatını kaybeden madenciler için anma eylemi yapmak isteyen bir gruba polisin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylarda, Okmeydanı Cemevi'nde bir cenazeye katıldığı sırada başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüyle ilgili olay yeri tanıkları yaşadıklarını Bugün gazetesinden Kamil Maman’a anlattı.
Birgün gazetesinden Kamil Maman’ın haberi şöyle:
51 yıldır cemevinin bulunduğu mahallede oturan Yusuf Gülen, çok sayıda görgü tanığı olmasına rağmen savcılığın kimseyi dinlememesinden şikayet etti. Polisin hedef göstererek ateş etmesi sonucu Uğur Kurt'un hayatını kaybettiğini söyleyen Gülen, ateş eden polisi çevrede bulunan birçok vatandaşın gördüğünü anlattı.
O tarafta gösterici yoktu
Polisin havaya ateş ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yusuf Gülen, silahını kullanan polisle arasında 20 metre mesafe olduğunu söyledi. Gülen olay anını şöyle anlattı:
"Polisin ateş açtığı noktaya 20 metre uzaklıktaydım. Sokaktan sesler gelmeye başlayınca dışarı çıktım. Polis, cemevinin bulunduğu caddeye ara sokaktan zırhlı araçlarla çıkmak üzereyken karşı sokaktan 6-7 kişilik bir gösterici grup molotof attı. Molotof zırhlı aracın üzerine düşünce aracın sol ön tarafı yanmaya başladı. Cemevi tarafında hiçbir olay ve gösterici yoktu."
Aramızda 5 metre vardı
Zırhlı araçtan inerek ateş açan polis memuru ile arasında 5 metre mesafe olduğunu söyleyen tekstil atölyesi sahibi Hasan T. göstericilerin olmadığı tarafa doğru ateş edildiğini ifade etti.
Yaşanan hazin olayın bir diğer görgü tanıklarından Hasan T. olayı şöyle anlattı: "Olayın yaşandığı alan gösterilerin olmadığı bir yer. Polis araçtan inerek direk cemevinin bulunduğu noktaya tam karşımda ateş etti. Polisin ateş ettiği yerle benim tekstil atölyem arasında 5 metre mesafe vardı.
Yaşananları çok sayıda kişi gördü ama savcı ya da adli makamlar hiçbirimizin ifadelerine bile başvurmadı."
Kareli gömlekli polis ateş etti
Yusuf Gülen, zırhlı araçtan inen ve üzerinde kareli gömlek bulunan polisin direkt cemevine doğru ateş ettiğini savundu. Gülen yaşananları şöyle anlattı: "Sol kapıdan çıkan bir polis yanan araçla ilgilenirken aracın sağ tarafındaki kapısından başka bir polis çıktı. Bu kareli gömlekli polis direkt dört el cemevine doğru ateş etti. Sonra silahı kaldırarak havaya ateş etti."
Yardım ederken gaz bombası attılar
Uğur Kurt'un vurulmasının ardından yardım etmek için cemevinin bahçesine koştuğunu anlatan Gülen, polisin bu sefer de cemevine doğru gaz attığını belirtti. Gülen, şöyle konuştu:
"O anda ben de koşarak vurulan Uğur Kurt'a yardım etmek için cemevine indim.Tam cemevinin bahçesindeyken bu sefer de biber gazı attılar. O esnada cemevinden bir vatandaş koşarak ateş eden polislerin yanına giderek 'Adamı öldürdünüz ne yapıyorsunuz' diye bağırdı.
Vatandaşlar da polislerin bulunduğu yöne doğru adamı öldürdünüz diye bağırarak gidince, zırhlı araçlar oradan uzaklaşıp gittiler."
20 kişi gördü dinlemediler
Başından vurularak öldürülen Uğur Kurt'la 7 yıl aynı atölyede çalıştığını söyleyen Gülen, görgü tanıklarının savcılar tarafından dinlenmediğini söyledi: "51 yıldır burada oturuyorum. Öldürülen Uğur Kurt müdürlük yaptığım tekstil atölyesinde 7 yıl benimle birlikte çalıştı.
‘İfademize başvurmadılar’
Yaşanan olayı 20'ye yakın vatandaş gördü ama ne savcı ne de polis bu kadar görgü tanığından birini bile dinleme zahmetinde bulunmadı. Hiçbirimizin ifadesine başvurmadılar. Bu da ayrı bir komedi. Savcı neden görgü tanıklarını dinlemediğini anlamıyoruz."
Okmeydanı'na şafak baskını: 38 gözaltı
Okmeydanı'ndaki olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı gösterilere katıldığı ve DHKP-C terör örgütünün Okmeydanı semt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 1500 Çevik Kuvvet polisinin görev yaptığı operasyonda, 5'i çocuk 38 kişiyi gözaltına aldı. Helikopter destekli terör operasyonunda baskın yapılan adreslerde 2'si kurusıkı 3 tabanca, av tüfeği, 46 molotofkokteyli, 500 gram türü belli olmayan patlayıcı madde ile dijital dokümanlar ele geçirildi. Operasyonlarda, PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi 26, DHKP-C üyesi de 12 kişinin yakalandığı belirtildi.