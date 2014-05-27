T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uğur Kurt'u öldüren silah, cemevi hedef alınarak mı ateşlendi?

Okmeydanı sakini Yu­suf Gü­len, çok sa­yı­da gör­gü ta­nı­ğı ol­ma­sı­na rağ­men sav­cı­lı­ğın kim­se­yi din­le­me­me­sin­den şi­ka­yet et­ti

27 Mayıs 2014 13:36

Okmeydanı’nda Uğur Kurt’un vurulduğu ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu ma­hal­le­de otur­du­ğu­nu söy­le­yen Yu­suf Gü­len, olay günü cemevine ateş ettiğini iddia ettiği po­lis­le ara­sın­da 20 met­re ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çok sa­yı­da ki­şi­nin ya­şa­nan üzün­tü­lü ola­yı gör­dü­ğünü ama ad­li kay­nak­la­rın gör­gü ta­nık­la­rı­nın ifa­de­le­ri­ne baş­vur­ma­dı­ğı­nı öne süren Gü­len, "Ce­me­vi­nin ol­du­ğu nok­ta­da hiç­bir gös­te­ri ve olay ol­ma­ma­sı­na rağ­men po­lis, si­la­hı­nı ora­ya doğ­rul­ta­rak dört el ateş et­ti" de­di.

Teks­til atöl­ye­si sa­hi­bi Ha­san T. isim­li bir di­ğer es­naf da Uğur Kurt'un vu­rul­ma  anıyla ilgili şu iddialarda bulundu: "Si­la­hı­nı ateş­le­yen po­lis­le aram­da 5 met­re me­sa­fe var­dı. Si­la­hı­nı di­rekt ce­me­vi­ne doğ­rul­ta­rak ateş et­ti. Ce­me­vi­nin ol­du­ğu yer­de hiç­bir gös­te­ri­ci ve olay yok­tu."

Ber­kin El­van ve So­ma'da ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den­ci­ler için an­ma ey­le­mi yap­mak is­te­yen bir gru­ba po­li­sin mü­da­ha­le et­me­si so­nu­cu çı­kan olay­lar­da, Ok­mey­da­nı Ce­me­vi'nde bir ce­na­ze­ye ka­tıl­dı­ğı sı­ra­da ba­şın­dan vu­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Uğur Kurt'un ölü­müy­le il­gi­li olay ye­ri ta­nık­la­rı ya­şa­dık­la­rı­nı Bugün gazetesinden Kamil Maman’a an­lat­tı.

Birgün gazetesinden Kamil Maman’ın haberi şöyle:

51 yıl­dır ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu ma­hal­le­de otu­ran Yu­suf Gü­len, çok sa­yı­da gör­gü ta­nı­ğı ol­ma­sı­na rağ­men sav­cı­lı­ğın kim­se­yi din­le­me­me­sin­den şi­ka­yet et­ti. Po­li­sin he­def gös­te­re­rek ateş et­me­si so­nu­cu Uğur Kurt'un ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­yen Gü­len, ateş eden po­li­si çev­re­de bu­lu­nan bir­çok va­tan­da­şın gör­düğü­nü an­lat­tı.

 

O ta­raf­ta gös­te­ri­ci yok­tu

 

Po­li­sin ha­va­ya ateş et­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­ala­rın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Yu­suf Gü­len, si­la­hı­nı kul­la­nan po­lis­le ara­sın­da 20 met­re me­sa­fe ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gü­len olay anı­nı şöy­le an­lat­tı:

"Po­li­sin ateş aç­tı­ğı nok­ta­ya 20 met­re uzak­lık­tay­dım. So­kak­tan ses­ler gel­me­ye baş­la­yın­ca dı­şa­rı çık­tım. Po­lis, ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu cad­de­ye ara so­kak­tan zır­hlı araç­lar­la çık­mak üze­rey­ken kar­şı so­kak­tan 6-7 ki­şi­lik bir gös­te­ri­ci grup mo­lo­tof at­tı. Mo­lo­tof zırh­lı ara­cın üze­ri­ne dü­şün­ce ara­cın sol ön ta­ra­fı yan­ma­ya baş­la­dı. Ce­me­vi ta­ra­fın­da hiç­bir olay ve gös­te­ri­ci yok­tu."

 

Aramızda 5 metre vardı

 

Zırhlı araçtan inerek ateş açan polis memuru ile arasında 5 metre mesafe olduğunu söyleyen tekstil atölyesi sahibi Hasan T. göstericilerin olmadığı tarafa doğru ateş edildiğini ifade etti.

Yaşanan hazin olayın bir diğer görgü tanıklarından Hasan T. olayı şöyle anlattı: "Olayın yaşandığı alan gösterilerin olmadığı bir yer. Polis araçtan inerek direk cemevinin bulunduğu noktaya tam karşımda ateş etti. Polisin ateş ettiği yerle benim tekstil atölyem arasında 5 metre mesafe vardı.

Yaşananları çok sayıda kişi gördü ama savcı ya da adli makamlar hiçbirimizin ifadelerine bile başvurmadı."

 

Kareli gömlekli polis ateş etti

 

Yusuf Gülen, zırhlı araçtan  inen ve üzerinde kareli gömlek bulunan polisin direkt cemevine doğru ateş ettiğini savundu. Gülen yaşananları şöyle anlattı: "Sol kapıdan çıkan bir polis yanan araçla ilgilenirken aracın sağ tarafındaki kapısından başka bir polis çıktı. Bu kareli gömlekli polis direkt dört el cemevine doğru ateş etti. Sonra silahı kaldırarak havaya ateş etti."

 

Yardım ederken gaz bombası attılar

 

Uğur Kurt'un vurulmasının ardından yardım etmek için cemevinin bahçesine koştuğunu anlatan Gülen, polisin bu sefer de cemevine doğru gaz attığını belirtti. Gülen, şöyle konuştu:

"O anda ben de koşarak vurulan Uğur Kurt'a yardım etmek için cemevine indim.Tam cemevinin bahçesindeyken bu sefer de biber gazı attılar. O esnada cemevinden bir vatandaş koşarak ateş eden polislerin yanına giderek 'Adamı öldürdünüz ne yapıyorsunuz' diye bağırdı.

Vatandaşlar da polislerin bulunduğu yöne doğru adamı öldürdünüz diye bağırarak gidince, zırhlı araçlar oradan uzaklaşıp gittiler."

 

20 kişi gördü dinlemediler

 

Başından vurularak öldürülen Uğur Kurt'la 7 yıl aynı atölyede çalıştığını söyleyen Gülen, görgü tanıklarının savcılar tarafından dinlenmediğini söyledi: "51 yıldır burada oturuyorum. Öldürülen Uğur Kurt müdürlük yaptığım tekstil atölyesinde 7 yıl benimle birlikte çalıştı.

 

‘İfademize başvurmadılar’

 

Yaşanan olayı 20'ye yakın vatandaş gördü ama ne savcı ne de polis bu kadar görgü tanığından birini bile dinleme zahmetinde bulunmadı. Hiçbirimizin ifadesine başvurmadılar. Bu da ayrı bir komedi. Savcı neden görgü tanıklarını dinlemediğini anlamıyoruz."

 

Okmeydanı'na şafak baskını: 38 gözaltı

 

Okmeydanı'ndaki olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı gösterilere katıldığı ve DHKP-C terör örgütünün Okmeydanı semt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 1500 Çevik Kuvvet polisinin görev yaptığı operasyonda, 5'i çocuk 38 kişiyi gözaltına aldı. Helikopter destekli terör operasyonunda baskın yapılan adreslerde 2'si kurusıkı 3 tabanca, av tüfeği, 46 molotofkokteyli, 500 gram türü belli olmayan patlayıcı madde ile dijital dokümanlar ele geçirildi. Operasyonlarda, PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi 26, DHKP-C üyesi de 12 kişinin yakalandığı belirtildi.

 

ETİKETLER

uğur kurtcemevisilahokmeydanıcinayetalevisünnigerilimhaber

İlgili Haberler

Uğur Kurt'un vurulması Mersin'de protesto edildi

HDP Mersin İl Örgütü, Uğur Kurt'un iddialara göre İstanbul’da polis kurşunu ile vurulmasını protesto etti

Uğur Kurt, 9mm'lik silahla vurulmuş

Okmeydanı'nda vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin 14 polis silahının incelemeye alındığını duyurdu

'Taziyeye gelip de ölen Uğur Kurt'un o görüntüsünü hiç unutmayacağım'

Uğur Kurt'un vurulduğu Cemevi'nde annesinin cenaze töreni için bekleyen Doktor Hülya Hürmet Özan yaşadıklarını Facebook'ta anlattı

Erdoğan, Okmeydanı'nda öldürülen Uğur Kurt'un ailesini aradı

Uğur Kurt'a rahmet, aileye de sabır dileyen Erdoğan, acılı babaya olayın takipçisi olacaklarını söyledi

Madenciler ve Uğur Kurt için yürüdüler

Soma'da kömür madeninde yüzlerce işçinin ölümünden hükümeti sorumlu tutan sendikalar "Taşerona Hayır" yürüyüşü düzenledi. Alevi dernekleri Uğur Kurt için yürüdü.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24