Uğur Kurt'un vurulması Mersin'de protesto edildi

Mersin’de Hakların Demokratik Partisi(HDP) Mersin İl Örgütü, İstanbul’da polis tarafından vurulduğu iddia edilen Uğur Kurt için basın açıklaması yaparak Kurt'un vurulmasını protesto etti.

Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen partililer "Soma'da madencinin, sınırda Kürdün, Cemevinde alevinin katili AKP'dir" pankartını açarak "AKP halka hesap verecek" sloganı attı. Basın Açıklamasını okuyan HDP Mersin İl Başkanı Müslüm Tank, son zamanlarda AKP'nin saldırganlığın dozunu artırarak devam ettirdiğini belirterek, "Özellikle gezi direnişi ile başlayan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonu ve yerel seçim sürecinde devam eden saldırganlık, toplumda kamplaşmayı ve gerginliği doruk noktasına tırmandırmıştır" dedi.

Okmeydanı'nın da Cemevi bahçesinde bir yakınının cenazesine katılan Uğur Kurt'un polis kurşununun hedefi olduğunu öne süren Tank, "Uğur kardeşimiz hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Dileğimiz bu hain kurşun kendisini aramızdan almaz, bir an önce sağlığına kavuşur" dedi.

Açıklamanın ardından partililer 10 dakikalık oturma eylemi yaptılar.