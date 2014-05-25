Madenciler ve Uğur Kurt için yürüdüler



Soma’da kömür madeninde yüzlerce işçinin ölümünden hükümeti sorumlu tutan sendikalar sokağa çıktı, “Taşerona Hayır” yürüyüşü düzenledi. İşçi sendikalarıyla aynı gün sokakta olan bir başka grup da Alevi dernekleriydi. Onlar da, Okmeydanı’nda çıkan çatışmada polis kurşunuyla hayatını kaybeden Uğur Kurt için yürüdü, “Alevi-Sünni çatışması bitsin” çağrısı yaptı.

DİSK, Türk-İş, TMMOB ve TTB öncülüğündeki sendikalar, İstanbul Kadıköy’de “Taşerona Hayır” mitingi düzenledi. Kadıköy’de toplanan gruplar, kortej eşliğinde meydana doğru yürüdü. Yürüyüşe ve mitinge Soma’da çalışan madenciler de katıldı. Soma faciasında hayatını kaybeden madencilerin isimlerinin anıldığı yürüyüşte “Soma’yı unutma”, “Taşeron cinayeti” yazılı dövizler taşındı. Haydarpaşa ve Ayrılıkçeşme yönlerinden yürüyüşe geçen işçiler, Soma’da hayatını kaybeden işçileri temsilen üzeri siyah örtüyle kaplı tabutlar taşıdı. Miting meydanında toplanma “Faşizme karşı omuz omuza” sloganıyla tamamlandı.

Yürüyüş sırasında Başbakan Tayyip Erdoğan, protestoların hedefi oldu. Erdoğan’ın Soma’daki maden faciası için yaptığı “Kazalar bu işin fıtratında var” açıklaması sık sık yuhalandı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko da mitingde yer aldı. Beko, burada yaptığı konuşmada, “Soma’da şehit olan işçi arkadaşlarımızı unutturmamak ve bundan sonra da bu katliamların yaşanmaması için yürüyoruz. Hükümete karşı demokratik tepkimizi ortaya koyuyoruz ve onları uyarıyoruz. Taşeron sistemini istemiyoruz. Derhal yasaklanmasını istiyoruz” dedi.

Alevi dernekleri de yürüdü

Soma madencileri için İstanbul’da yapılan mitinge Ankara başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde de mitinglerle destek verildi. Sokaktaki protestolar, “Taşerona Hayır” mitingiyle sınırlı kalmadı. Alevi dernekleri, İstanbul Okmeydanı’ndaki çatışmalarda Uğur Kurt’un polis kurşunuyla ölmesini protesto etti.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Cem Vakfı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun çağrısıyla İstanbul Şişli’de toplandı. Grup, hükümet karşıtı sloganlarla yürüyüşe geçti.

Polis, Harbiye girişinde barikat kurdu. Yürüyüşü organize edenlerin "Buraya kadar" anonsu üzerine basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Alevi derneklerini temsilen Doğan Demir okudu. Hükümeti, "bölücülük ve ayrımcılık" yapmakla suçlayan açıklamada şöyle denildi:

“Alevi düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret inanç merkezimiz olan cemevlerimize kadar uzandı. Saldırılar cemevlerine yöneldi. Bu gidişat ve durum kabul edilemez. Yeter artık. Bu adaletsizliğe ‘yeter artık’ diyen Alevi kurumlarımız, ülkemizde demokrasi ve barış isteyen, eşit yurttaşlık isteyen toplumumuzun vicdanlarına sesleniyor. Birlikte olmaya, sesimize ses katmaya, devlet terörüne karşı olmaya devam ediyoruz. Hükümet, bu tavrını birinci elden, başbakanın ağzından söylüyor. Polisin nasıl sabrettiğini söylemek, polislere ateş emri vermektir. ‘Ölen ölmüş geçmiştir’ söylemiyle ‘Unutun’ demek istiyor. Uğur’un katilini bulacağız. Uğur’u katleden düzenden de bu düzenin hamisi AKP iktidarından da hesap soracağız”

Ankara ve İzmir’de de gösteriler

Ankara’da da Alevi derneklerinin çağrısıyla Okmeydanı’ndaki olayları protesto etmek isteyen bir grup Kızılay meydanında toplandı. HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, CHP Milletvekili İlhan Cihaner ve sanatçı Ferhat Tunç da gruba destek verenler arasında yer aldı. Grup adına burada yapılan açıklamada, Uğur Kurt’un cemevinde öldürülmesinin "bilinçli" olduğu öne sürüldü ve “Bu ölümü asla kabul etmeyeceğiz” denildi.

İzmir’de de Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe federasyon üyelerinin yanı sıra kimi sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’na yürünürken, AKP hükümetinin ülkede "Alevi-Sünni" çekişmesi yaratmaya çalıştığını öne süren sloganlar atıldı.

Perşembe günü Okmeydanı’nda Haklar Derneği’nin gösterisinde çıkan olaylara polis önce gazla sonra da ateş açarak müdahale etmişti. Polisin açtığı ateşin ardından Okmeydanı’ndaki cemevinde bir cenazeye katılan Uğur Kurt başından vuruldu ve sonra da kurtarılamadı. Kurt’un polis kurşunuyla ölmesinin ardından bölgede çıkan gösteriler gece boyunca sürmüş, olaylarda yaralanan Ayhan Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Erdoğan’dan taziye

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Polis nasıl sabrediyor, şaşıyorum” açıklamasıyla polis şiddetini körüklediği yorumlarının yapıldığı sosyal medyada, Erdoğan’ın "taziye" açıklaması da çok konuşuldu. Erdoğan’ın başdanışmanı Ertan Aydın, Twitter’dan paylaştığı mesajında Erdoğan’ın, Uğur Kurt’un ailesini arayarak başsağlığı dilediğini duyurdu. Bu taziye Twitter’da kimilerince “Erdoğan, gerilimi düşürmeye çalışıyor. Gereğini yaptı” şeklinde yorumlanırken, kimilerince de “Berkin Elvan’ın ölümünde taziye dileğinde bulunmamıştı. Şimdi neyin peşinde?” sorusuyla değerlendirildi.