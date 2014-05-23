Uğur Kurt, 9mm'lik silahla vurulmuş

Okmeydanı'nda taziyeye gittiği cemevinde vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uğur Kurt’un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporu çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada 14 polis hakkında inceleme yapıldığı belirtildi. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Kurşunun geliş istikametiyle ilgili inceleme yeterli değil. Yeniden inceleme yapılacak. İnceleme yapılan polis silahı sayısı 14. Nöbetçi Savcı olaydan 30 dakika sonra devreye girdi, soruşturma başladı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda da ölümün mermiden kaynaklandığı belirtildi: “Cesedin sol ense kısmından makroskopik görünümüne göre muhtemelen 9 mm çaplı gömlekli, önden ve dipten deforme, üzerinde yiv ve set izleri bulunan bir adet mermi çekirdeği elde edildi.”