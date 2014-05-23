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Uğur Kurt'u öldüren silahın bulunması için 20 polisin silahı kriminalde

Uğur Kurt’un ölümüne sebep olan kurşunun, hangi polisin silahından çıktığını tespit etmek için 20 polisin silahı kriminal incelemeye alındı

23 Mayıs 2014 14:29

Okmeydanı'nda çıkan olaylarda başına aldığı kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'u öldüren merminin çıktığı tabancayı bulmak için başlatılan idari ve adli soruşturmada, olayın yaşandığı bölgede görev yapan 20 polisin tabancası kriminal incelemeye alındı.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Uğur Kurt’un ağır yaralanmasının ardından geceye kadar devam eden olaylarda, ses, parça tesirli el yapımı bomba ve silahla açılan ateşle biri emniyet müdürü 11 polis yaralandı. Eylemcilerin polise 20 ses ve parça tesirli bomba attıkları belirtildi. 1'i ağır 2 vatandaşın yaralandığı olaylarda, durumu ağır olan kişinin üzerinde kimlik çıkmadığı için kimliği belirlenemedi.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, emniyette idari soruşturma başlattı.

Her iki soruşturma kapsamında Uğur Kurt'un hayatını kaybettiği olayda kullanılan silahı belirlemek için olay yerine yakın bölgede görev yapan 20 polisin silahlarına el konuldu ve Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç olayla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Çatışma yerinde ve çatışan grupların içinde olmayan Uğur Kurt isimli yurttaşımız, oraya 100 metre kadar yakın olduğu söyleniyor, cemevinde bir arkadaşının annesinin cenazesine katılmak üzere gelen ve dışarıda bekleyen, olayları dışarıdan gözlemleyen yurttaşımız başından bir kurşun ile yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor, ameliyattan çıktığını ve durumunun hayati tehlike arz ettiğini söylediler. Olayla ilgili olarak savcılık el koyduğunu, polislerin kullandığı silahların balistik incelemesinin yapılacağını ve bu şahsın başındaki kurşunun tespit edilerek sorumlular hakkında derhal bir takibatın sonuçlanacağını ifade ettiler" demişti.

 

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