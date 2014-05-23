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Uğur Kurt hayatını kaybetti

Okmeydanı'nda polis kurşunu ile vurulduğu iddia edilen Uğur Kurt hayatını kaybetti

23 Mayıs 2014 01:59

Okmeydanı'nda lise öğrencilerinin Berkin Elvan anması yaptığı sırada, iddialara göre silahına davranan bir polis tarafından vurulan Uğur Kurt kaldırıldığı Okmedanı SSK hastanesinde hayatını kaybetti. 

Kurt, bir cenazeye katılmak için gitti cemevinin avlusunda vurulmuştu. Kurt, boynuna saplanan kurşunun neden olduğu kan kaybının önlemesi için iki kere ameliyata alınmıştı. 

Kurt'un bulunduğu bölgenin yakınlarında bulunan bir polis aracına molotov kokteyli atılması sonucunda silahıyla ateş eden bir polisin görüntüleri kameralara yansımıştı.  

 

İstanbul Valisi Mutlu: Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum

 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Uğur Kurt'un ölümü üzerine twitterden paylaştığı mesajda 'Okmeydanı Hastahanesinde tedavi gören Uğur Kurt maalesef kurtarılamadı,vefat etti.Allah'tan rahmet,ailesine başsağlığı diliyorum' dedi.

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