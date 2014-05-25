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Erdoğan, Okmeydanı'nda öldürülen Uğur Kurt'un ailesini aradı

Uğur Kurt'a rahmet, aileye de sabır dileyen Erdoğan, acılı babaya olayın takipçisi olacaklarını söyledi

25 Mayıs 2014 17:39

Başbakan Tayyip Erdoğan, Okmeydanı'ndaki olaylar sırasında başından silahla vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un babası Kemal Kurt'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Okmeydanı'ndaki olaylarda hayatını kaybeden Uğur Kurt'un babası Kemal Kurt ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uğur Kurt'a rahmet, aileye de sabır dileyen Erdoğan, acılı babaya olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Başbakan Erdoğan, Uğur Kurt'un hayatını kaybetmesine yol açan hadisenin aydınlatılması için balistik incelemeler başta olmak üzere gereken her şeyin titizlikle yapılacağını belirtti.

Kemal Kurt da Başbakan Erdoğan'a teşekkür ederek, aile olarak olayın aydınlatılmasını beklediklerini dile getirdi.

Uğur Kurt, 22 Mayıs'ta Okmeydanı'nda başına bir kurşunun isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetmişti.

 

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