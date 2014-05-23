Okmeydanı'nda vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt gözyaşlarıyla uğurlandı

Okmeydanı’nda vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt’un cenazesine binlerce kişi katıldı.

Savcılık incelemesinin ardından Okmeydanı’nda başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt’un cenazesinin düzenleneceği cemevinin bahçesi vatandaşların akınına uğradı.

Uğur Kurt'un yaşamını yitirdiği Okmeydanı Cemevi'nden ağıtlar yükseldi. Kurt ailesi de gözyaşları ve ağıtlar eşliğinde cemevine gitti. Uğur Kurt'un babası Kemal Kurt bitkin bir halde başsağlığı dileklerini kabul ederken, annesi ve kız kardeşlerinin feryatları herkesi gözyaşına boğdu. Kurt'un cenazesi törenin ardından Sivas'a götürülecek.