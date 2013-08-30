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Spor

UEFA: Türk takımlarını men etmek için yeterli delile sahiptik

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'dan men edilmesinin ardından UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, Türk takımlarının men edilmesi için yeterli delillere sahip olduklarını söyledi

30 Ağustos 2013 21:35

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Genel Sekreteri Gianni Infantino, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarından men edilmesiyle ilgili, "UEFA, Türk takımlarını Avrupa'dan men etmek için yeterli delile sahipti" dedi.

ntvspor.net'te yer alan habere göre, UEFA'nın 'Avrupa'da Yılın En İyi Oyuncusu Ödülü' jürisinde yer alan UEFA'nın 53 ülkesinden gelen spor muhabirleri ve editörlerine Monaco'da verilen brifinge, UEFA Başkanı Michel Platini ile genel sekreter Infantino da katıldı.

Infantino, bir gazetecinin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA kupalarından neden men edildiğiyle ilgili sorusuna, "UEFA, Türk takımlarını Avrupa'dan men etmek için yeterli delile sahipti'' cevabını verdi.

 

'Şike büyük bir problem haline geliyor'

 

UEFA Başkanı Michel Platini de UEFA olarak, şike olaylarına karşı kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Ben eski bir futbolcu, bugün ise UEFA Başkanıyım. Bu konuda fazla bir şey söyleyemem ama şunu söylemeliyim ki UEFA'nın şike ile ilgilenen birimi, bu yıl tatile gidemedi çünkü çok fazla işleri vardı. Şike büyük bir problem haline geliyor. Bunu bu yaz gördük" diye konuştu.

Irkçılığa karşı mücadelede de kararlı olduklarını belirten Platini, bu hususta UEFA olarak kamuoyunu ve futbolseverleri bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

 

Platini: Futbolculara bu kadar para harcanmasını anlamıyorum

 

Platini, günümüzde futbolcuların çok pahalı olduğunu hatırlatarak devam ettiği konuşmasında, futbol kulüplerinin transfer dönemlerinde astronomik rakamlar harcadığını belirtti. Platini, "Kulüplerin, futbolcular için bu kadar para harcamasını anlayamıyorum. Bundan 30 yıl önce Maradona 5 milyon sterline (Barcelona'dan Napoli'ye) transfer olmuştu. Bugün ise bazı oyuncular için 100 milyon euro harcanıyor. Bu normal değil" diye konuştu.

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