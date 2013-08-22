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Spor

Fenerbahçe CAS duruşmasında ilk sınavını verdi

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarından iki yıl men edilmesiyle ilgili CAS'a yapılan başvuru görüşmesinin ilk ayağı tamamlandı

22 Ağustos 2013 00:56

Fenerbahçe'nin, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa kupalarından iki yıl men edilmesi cezasıyla ilgili, Uluslararası Spor Tâhkim Mahmemesine(CAS) yapılan başvurunun görüşüldüğü toplantını sona erdi.

Milliyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, CAS, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da hazır bulunduğu  oturumlarda, eski yöneticilerden Ali Koç ve Nihat Özdemir, medeni hukuk uzmanı  Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu ve ceza hukuku uzmanı Prof. Köksal Bayraktar, kulüp  yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile kulübün eski Mali İşler  Sorumlusu Tamer Yelkovan'ı dinledi.

Fenerbahçe heyeti, yaklaşık 11 saat süren ilk günkü toplantının  ardından, basın mensuplarına açıklama yapmadan CAS binasından ayrıldı.

Yarın da sürecek mahkemede 30'a yakın tanığın ifade vermesi  bekleniyor.

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