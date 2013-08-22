Fenerbahçe CAS duruşmasında ilk sınavını verdi

Fenerbahçe'nin, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa kupalarından iki yıl men edilmesi cezasıyla ilgili, Uluslararası Spor Tâhkim Mahmemesine(CAS) yapılan başvurunun görüşüldüğü toplantını sona erdi.



Milliyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, CAS, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da hazır bulunduğu oturumlarda, eski yöneticilerden Ali Koç ve Nihat Özdemir, medeni hukuk uzmanı Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu ve ceza hukuku uzmanı Prof. Köksal Bayraktar, kulüp yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile kulübün eski Mali İşler Sorumlusu Tamer Yelkovan'ı dinledi.



Fenerbahçe heyeti, yaklaşık 11 saat süren ilk günkü toplantının ardından, basın mensuplarına açıklama yapmadan CAS binasından ayrıldı.



Yarın da sürecek mahkemede 30'a yakın tanığın ifade vermesi bekleniyor.