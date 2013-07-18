Spor hukukçuları CAS kararını nasıl yorumladı?

CAS'tan gelen yürütmeyi durdurma kararı spor kamuoyunu tekrar hareketlendirdi. Peki ama bu karar ne anlama geliyor? Spor hukukçusu Emin Özkurt, "CAS bu yürütmeyi durdurma kararını almış durumda. Bu durumda yarın gerçekleştirilecek şampiyonlar ligi kura çekiminde Fenerbahçe yerini alacak" dedi.

Spor hukukçusu Emin Özkurt ve Alpay Köse kararı hurriyet.com.tr'ye yorumladı.

'CAS telafisi mümkün olmayan bir zarara yol açmak istemedi'

CAS bu yürütmeyi durdurma kararını almış durumda. Bu durumda yarın gerçekleştirilecek şampiyonlar ligi kura çekiminde Fenerbahçe yerini alacak. Bu yürütmeyi durdurma kararı Fenerbahçe bakımından olumlu bir neticedir fakat CAS'da dava devam edecek. CAS "eğer Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi kura çekiminin dışında tutarsam telafisi mümkün olmayan bir zararıa yol açarım" şeklinde düşünmüş.

'Fenerbahçe hızlı yargılanmayı kabul etti'

Alpay Köse, UEFA, Fenerbahçe'nin kabul etmesiyle yargılamanın normalden çok daha hızlı yürümesini tercih etti. Tabii bu durum Fenerbahçe için avantaj gibi gözükse de burada büyük risk var. Fenerbahçe davayı da kaybederse ceza önümüzdeki yıldan başlayacak ve 3 yıla çıkmış olacak. Fenerbahçe ön elemedeki rakibini eler ve CAS'tan da olumsuz sonuç çıkarsa gruplara elenen takım gidecek.