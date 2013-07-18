CAS yürütmeyiı durdurdu; Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden borsaya yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 2 yıl süreyle UEFA müsabakalarından men yönündeki kararın yürütmesi CAS tarafından durdurulmuştur" denildi.

İlgili şirket açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer aldı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp televizyonunda canlı yayına çıkarak sarı lacivertli kulübün bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini söyledi.

FB TV'de katıldığı canlı yayında flaş açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım şunları söyledi:

'Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz'

"Bugün önemli gelişmeler var Fenerbahçe adına bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İki yıldır yaşanan olaylar hepimizi üzdü üzmeye de devam ediyor. Tüm camiaya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edecektir. Başta Alman avukatımız Martens olmak üzere, Şekip Bey'e, Abdullah Bey'e ve tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin haklı olduğunu tüm dünya görecektir."

'Beşiktaş da katılıyor'

Fenerbahçe'yle ilgili UEFA'nın verdiği Avrupa Kupaları'dan men cezasına ilişkin CAS'ın yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından Beşiktaş'ta da heyecanlı bir bekleyişin sonrasında açıklama geldi. Beşiktaş yöneticisi Melih Sami Esen yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi kura çekimine katılıyoruz. Resmi açıklama gelince biz de kulüp olarak kamuoyuna bildireceğiz." dedi. Bu arada UEFA'nın güncellediği Avrupa Ligi kura çekimine katılacak takımlar listesinde Beşiktaş da yer aldı.

Hisseler uçuşa geçti

Bu arada, açıklamanın ardından Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 10.55 artışla 30.40 TL'ye çıktı ve tavan oldu. Beşiktaş hisseleri de yüzde 6.80 artarak 1.48 liradan 1.60 TL’ye yükseldi. Trabzon hisseleri ise yüzde 1,41 düştü.