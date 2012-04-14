Fenerbahçe'nin CAS davası 18 Haziran'da yapılacak

Fenerbahçe'nin CAS davasının duruşma tarihi belli oldu. Bugün yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Nihat Özdemir, CAS'taki davanın 18 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun başkanlık seçiminin yapıldığı toplantıda, kulüp yönetim kurulu adına faaliyet raporunu okudu.

Son günlerde çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında CAS’taki davalarıyla ilgili olarak çok sayıda spekülatif haberler yer aldığını savunan Özdemir, duruşma tarihinin CAS’ın internet sitesinde yer almamasının nedeninin CAS’ın işleyiş sistemiyle alakalı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu meselenin farklı yorumlara neden olan bir durum haline getirilmesi iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu konu ile ilgili kulübümüzden resmi bir açıklama yapılmadıkça, mevzu bahis haberlere itibar edilmemesini rica ederiz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, duruşmamız, CAS davasının taraf vekillerine en uygun tarih olan 18 Haziran 2012 günü görülecektir. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi olarak, kulübümüzün çıkarlarının ve camiamızın hassasiyetlerinin yansıtılmadığı herhangi bir yaklaşım tarzına girilmeyeceğinin ve CAS davamızın kulübümüz adına elde edilmesi arzulanan en olumlu neticenin temini bakımından ele alınıp değerlendirileceğinin bilinmesini ayrıca vurgularız.”

Son dönemde Fenerbahçe'nin CAS'ta açtığı davadan vazgeçeceği yönünde haberler yer almıştı. Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkanvekili Nihat Özdemir, söylentilere son noktayı koydu.



Yüksel Günay yeniden seçildi



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Yüksel Günay yeniden seçildi. Günay 605 oy alırken, Engin Berker 191 oyda kaldı.



Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 207 milyon 667 bin 315 lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve kulüp Yüksek Divan Kurulu’nun başkanlık seçiminin de yapıldığı toplantıda okunan Denetleme Kurulu raporunda, sarı-lacivertli kulübün ödenecek tüm borçlar tutarının 207 milyon 667 bin 315 lira olduğu belirtildi.

Raporda, borçlar toplamı olan 223 milyon 897 bin 960 liradan, kulübün alacakları toplamı 16 milyon 230 bin 645 liranın çıkarılmasıyla borçların toplam 207.6 milyon lira olarak yansıtığı kaydedildi.

1 Ocak 2012-31 Mart 2012 tarihleri arasında kulübün 50 milyon 29 bin 504 lira gelir elde ettiği, buna karşılık 39 milyon 151 bin 514 lira gider yaptığı, 10 milyon 877 bin 990 lira gelir fazlası oluştuğu ifade edildi.

Bu arada, kulübün şahıslara olan borçlarının 21 milyon 915 bin 403 lira olduğu ve bu tutarın yukarıdaki borç rakamına dahil olmadığı belirtildi.