Fenerbahçe CAS'ta savunmasını verecek!

Fenerbahçe için kritik gün! Sarı-lacivertlilerin, men cezasıyla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun ardından, İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşmalı toplantılar bugün yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği men cezasıyla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun ardından, İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşmalı toplantılar bugün başlayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde konuyla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin dün Lozan'a gittikleri, Martens Hukuk Bürosu yetkilileriyle iki gün sürecek toplantılarda hukuk mücadelesi verecekleri belirtildi.

Fenerbahçe dosyasının, biri sarı-lacivertli kulüp biri de UEFA tarafından seçilen toplam 3 CAS hakimince, tarafların ve tanıkların katılımıyla ele alınacağı ifade edildi.

Duruşmada 20'nin üzerinde tanığın dinleneceği aktarılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve ilgili şahısların avukatları, 2010-2011 sezonunda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Ankaragücü maçlarına ilişkin savunmaları yapacak ve o sezondaki farklı maçlara ilişkin sorular yöneltilmesi halinde de bu soruları yanıtlayacak" ifadelerine yer verildi.