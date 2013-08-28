Fenerbahçe CAS kararını İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıyacak

UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi tarafından onaylanan Fenerbahçe, davayı İsviçre Federal Mahkemesi’ne taşıma kararı aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden CAS kararıyla ilgili yapılan açıklamada, “CAS kararına dair İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurulacak ve hukuki sürecin tüm gerekleri yerine getirilecektir” denildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

İşte o açıklama:

‘Fenerbahçe’ye özel uygulamalar’

"Tüm camiamızın bildiği üzere uzun süredir ciddi bir hukuk mücadelesi vermekteyiz.

Bu mücadelemiz, ulusal ve uluslararası platformlarda, tüm yoğunluğu ile devam etmektedir.

UEFA’nın açmış olduğu soruşturma üzerine UEFA Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu’na yapmış olduğumuz itiraz ve Tahkim Kurulu’nun almış olduğu kararlar, kamuoyunun malumudur.

UEFA, nihai kararıyla Kulübümüzün 2 yıl süreyle UEFA organizasyonlarına katılmama kararına imza atmış ve kulübümüz hukukçuları, bu karar üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a başvuruda bulunmuştur.

CAS’ın aldığı yürütmeyi durdurma kararı ile takımımız Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmış; CAS yargılama sonrasında ise UEFA Tahkim Kurulu’nun kararını onadığını açıklamıştır.

CAS kararına dair İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurulacak ve hukuki sürecin tüm gerekleri yerine getirilecektir.

Her platformdaki hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdürme konusundaki kararlılığımız tamdır.

Bununla birlikte; Fenerbahçe hakkında henüz hiçbir yargı kararı yokken UEFA ile Fenerbahçe’nin alması gereken cezaların pazarlığının yapıldığı bir sistemde hukuk mücadelesi vermek, iç hukukunuzdaki ’Fenerbahçe’ye özel’ uygulamalara karşı haklı kazanımlar elde etmek hiç kolay olmayacaktır.

Ancak unutulan büyük Fenerbahçe taraftarı varken Fenerbahçe’nin asla yalnız kılınamayacağı gerçeğidir.

Yönetim Kurulumuz tarafından kulübümüzün geleceğine dair verilecek kararlar ve yol haritası, 29 Ağustos 2013 Perşembe günü yapılacak toplantıda belirlenecek ve bu kararlar camiamız ile paylaşılacaktır.

Son olarak, herkes bilmelidir ki söz konusu Fenerbahçe olduğunda kendi kararlarının arkasında duramayanlar, bundan böyle Fenerbahçe’nin alacağı kararlara tabi olacaklardır."