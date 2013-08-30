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Spor

CAS, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da Avrupa'dan men etti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden Beşiktaş'a kötü haber geldi

30 Ağustos 2013 12:43

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını onadı.
 
CAS, Beşiktaş'ın UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına yaptığı başvuruyu ele aldı.

Mahkeme, UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezasını onadı ve siyah-beyazlı kulübün itirazını reddetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tromsö'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, dün oynanan rövanş mücadelesinde rakibini 2-0'la geçmiş ve gruplara katılma hakkını elde etmişti.

 

Beşiktaş'ın yerine Tromsö


UEFA Avrupa Ligi'nden men edilen Beşiktaş'ın yerine, play-off turunda elediği Norveç takımı Tromsö katılacak.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş'a 15 Temmuz'da verdiği "2013-2014 Avrupa Ligi'nden men cezası"nı onamasının ardından UEFA Acil Durum Heyeti'nin bu sabah toplandı.

UEFA İcra Komitesi'nin 5 üyesinden oluşan UEFA Acil Durum Heyeti, play-off turunda Beşiktaş'a elenen Tromsö'nün, 2013-2014 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılmasına karar verdi.

Norveç kulübü, bugün TSİ 14.00'de Monaco'da yapılacak UEFA Avrupa Ligi grup kuralarına Beşiktaş'ın yerine katılacak.

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