CAS, Fenerbahçe'nin 2 yıllık cezasını onadı; şimdi ne olacak?

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, UEFA’nın şike iddiaları nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği Avrupa kupalarından iki yıl men cezasını onadı.



CAS, Fenerbahçe'nin UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa kupalarından iki yıl men cezasına yaptığı başvuruyu ele aldı.

İncelemesini tamamlayan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, sarı-lacıvertli takımın cezasını onadı.

UEFA Disiplin Kurulu'nun, Süper Lig'de 2010-2011 sezonuna ilişkin, şike davasıyla ilgili verdiği 2+1 yıl men cezasına Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz sonucu UEFA Tahkim Kurulu cezayı 2 yıla düşürmüştü.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal takımına 3-0 ve 2-0 yenilerek elenmişti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin Beşiktaş ile ilgili kararını ise 30 Ağustos günü vermesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Arsenal'e elenen Fenerbahçe'nin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi gerekiyordu. Ancak CAS'tan gelen onama kararı kafaları daha da karıştırdı.

UEFA'nın yarın bildireceği kararla, Fenerbahçe'nin cezasının 2013-2014 sezonundan itibaren mi, yoksa 2014-2015 sezonundan itibaren mi uygulamaya konacağını belirleyecek. Birinci seçenekte, Fenerbahçe cezasını bu sezondan itibaren çekmeye başlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayacak. İkinci seçenekte ise, sarı-lacivertliler bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ancak, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonunda Avrupa kupalarına katılamayacak.

Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe Kulübü yetkilileri cezanın bu yıl başlamasını istiyor.

CAS kararını Hürriyet.com.tr'ye değerlendiren avukat Emin Özkurt, "Bu karar, 3 Temmuz sürecini Fenerbahçe açısından kesinleştiren karardır. Fenerbahçe bundan sonra artık İsviçre Federal Mahkemesi’ne kararın iptali konusunda başvuru yapabilir. Ancak mahkemenin önceki kararlarına baktığımızda CAS'ın kararlarını bozduğunu söylemek mümkün değil. Fenerbahçe Kulübü, 30 gün içerisinde CAS'ın gerekçeli kararının kendisine iletilmesi ile mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

Asıl önemli olan, bundan sonra bu kararın Türkiye’de ilk sportif anlamda nasıl bir etkisinin olacağıdır. Artı, yine önemli bir soru, acaba bu karar neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu’na UEFA tarafından '3 Temmuz sürecini ve aldığın kararları gözden geçir' başvurusu olacak mıdır?

CAS bu kararı ile çok açık bir şekilde TFF'nun ve onun Tahkim Kurulu'nun verdiği 'sahaya yansıdı yansımadı' şeklinde özetlenebilecek yaklaşımını hukuksuz ve dayanaksız görmüştür. Bunun üzerine ayıca düşünülmesi gereklidir" dedi.

Demirkol: Fenerbahçe'ye etkisi olacak

CAS kararının açıklanmasının hemen ardından Ntvspor'a konuşan Mehmet Demirkol'un canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Söyleniyordu. Beklenen gibi bir karar değildi. Ne etkileri olacak ona bakmak lazım Fenerbahçe'nin ekonomisine, yönetime, lige etkisi olacak. Bu zamana kadar iyi yönetilemeyen bu konu daha iyi yönetilebilir. UEFA daha detaylı kararı açıklar. Bu seneden mi başlayacak göreceğiz. Fenerbahçe için neler olacak göreceğiz. İlk ceza verildiğinde takımdan birçok oyuncu ayrılmıştı. Bu durumdayken, Emenike transfer edilmişken, böyle gider bu kadro. Bir oyuncu 'Ben gitmek istemiyorum' demediği sürece bu kadro bozulmayacak. Tepkileri olacak mı göreceğiz. Fenerbahçe kongresinde neler olacak onu merak ediyoruz.!"

CAS'ın kararına spor camiasının önde gelen isimlerinin tepkilerinin bazıları ise şöyle:

Ercan Saatçi: "Federasyon, savcılar, polis, UEFA ve son olarak CAS suçlu, şike sürecindeki Fenerbahçe, Fenerbahçe yönetimi suçsuz öyle mi! Fenerbahçe'ye bu lekeyi sürenler tarih önünde de bunun hesabını vereceklerdir. Fenerbahçe için çok acı bir tablo."

Hasan Ali Atasoy: "Hayal kırıklığı, çünkü adil bir karar değil. bu durumda Salzburg'un günahı neydi? Herşey allak bullak oldu. Türkiye'deki yargılama üzerinden bu kararı verdiklerini biliyoruz. Bu karar bir kaos doğurur ilerleyen günlerde; bunu göreceğiz."

Ekonomik zarar



Fenerbahçe, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramayarak 9 milyon Euro'ya yakın 'ayak bastı' parasının tamamını ezeli rakibi Galatasaray'a bırakmış oldu.

Galatasaray geçen yıl Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına ismini yazdırarak yaklaşık 30 milyon Euro'yu kasasına koymuştu.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde geçen sezon yarı finale kadar yükselerek tarihinin en büyük başarısını gerçekleştirmiş ve sonuçta da 11 milyon Euro'yu aşan bir gelir elde etmişti.

Fenerbahçe, önümüzdeki iki yıl boyunca bu paralardan pay alamayacak.



Yönetim krizi



Kulüp içindeki muhalifler, UEFA ve CAS sürecinde şike sürecinin iyi yönetilmediği kanısında. Bu yüzden yönetim değişikliği için olağanüstü bir genel kurul çağrısı yapmaları bekleniyor.



Kadro sorunu



Fenerbahçe sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayacak bir takım olarak futbolcularla masaya oturuyordu.

Ancak şimdi iki yıl boyunca Avrupa kupalarına katılamayacak ve bu durum bazı futbolcuların Fenerbahçe'yi tercihini etkileyebilir.

Avrupa kupalarında kendini göstermek isteyen futbolcular Fenerbahçe'ye gelmek istemeyebilir. Ya da geçmişte olduğu gibi ancak daha yüksek ücretlerle ikna edilebilirler.



Seyirci motivasyonu



Takımın iki yıl boyunca Avrupa kupalarına gitmeyecek olmasının taraftarda yaratacağı moral bozukluğu çok büyük.

3 Temmuz 2011'de başlayan şike soruşturmasının ardından Fenerbahçeli taraftarların takıma ve yönetime verdiği destek göz önüne alındığında çok büyük gerileme olması beklenmiyor.