Fenerbahçe'nin CAS'taki savunması sona erdi

Fenerbahçe 'nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde ( CAS ) iki gün süren duruşması sona erdi.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Sarı-lacivertli kulübün avukatlarından Abdullah Kaya, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İki gün boyunca hızlandırılmış bir yargılama yapıldı. UEFA da biz de kendi delillerimizi sunduk. Sonrasında sözlü tanıklar dinlendi. Her iki taraf da olaylarla ilgili sorular soruldu. Biz derdimizi anlattık. Gelen tanıkların çapraz sorgusu yapıldı. Gelmeyen tanıklardan yazılı savunma alındı. Şimdi karar onlarda. Son kararı 28 Ağustos'ta açıklayacaklar" dedi.