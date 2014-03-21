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Ekonomi

Twitter yasak: Dolar artıyor, borsa ekside

Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından uluslararası yatırımcı algısının etkilenmesi ile endeks güne zayıf başlangıç yaptı

21 Mart 2014 13:27

ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle global piyasalar istikrar kazanırken, Türkiye 'de Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından uluslararası yatırımcı algısının etkilenmesi ile endeks güne zayıf başlangıç yaptı. Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 1’in üzerinde gerileme yaşarken dolar 2.24’ün üzerini test ediyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (TİB), vatandaşların şikayetleri üzerine, Twitter'da kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle mahkemelerce erişimin engelleme kararları verildiğini açıklarken, yetkililer Facebook gibi diğer sosyal medya kanallarına yönelik alınmış herhangi bir karar bulunmadığını söyledi. Ekonomistler Twitter’ın kapatılmasının yabancı yatırımcı algısında yaratabileceği kaygılar nedeniyle piyasalardaki sorunların yaşandığını vurguluyor.

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