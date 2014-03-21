Babacan: Twitter kararı mecburiyetten, çok uzun süreceğini düşünmüyorum



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesi ile ilgili, ''Mecburiyetten alınıyor bu karar. Bunun uzun süreceğini zannetmiyorum. Çok hoşa giden bir konu değil. Hukuk çiğneniyorsa, hukuk ihlali varsa bir şeyler yapmak gerekiyor'' dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, CNBC-e/NTV ortak yayınında soruları yanıtladı.

Twitter'a erişimin engellemesi hakkındaki değerlendirmeleri sorulan Babacan, "Aslında bu konular sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın tartıştığı konular" dedi.

Babacan, "En son Davos Zirvesi'nde dünya liderleriyle kapalı oturumda bu konu tartışıldı. Ortaya çıktı ki dünya liderleri bu konuda bir çözüm arayışı içinde. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ancak hukuk ayak uyduramıyor. Normalde bir gazetede yazsanız suç teşkil edecek pek çok konu elektronik medya üzerinde olduğu zaman bunun karşısında hukuk yok. Bugün alenen bir kişiye sokakta ağır hakeretler etseniz ve bunu görenler olsa bunun hukukta karşılığı var. Ama bu hakaretleri elektronik ortamda yaptığınızda hukukta boşluklar var" diye konuştu.

'Sessiz biçimde çözebiliyorlar'

Babacan, "Burada önemli olan şu, sosyal medya programlarını yazan bu konudaki ortamları sağlayan kuruluşlarla direkt iletişim içerisinde daha sessiz biçimde çözebiliyorlar. Bazı kavramları herhangi bir arama motorunda aradığınız zaman bir sonuç bulunmadı diyor. Ama bunun arkasına baktığınızda o kavramlar suç unsuru teşkil edecek konular. Gelişmiş ülkelerde bu konular tartışılarak hallediliyor" şeklinde konuştu.

'Olması gereken nokta atış müdahaleydi'

"Normalde burada olması gereken aslında nokta atış müdahalaelerdeydi, bir siteyi komple kapama değil de sitenin içindeki URL'leri hedef alan bir düzenleme yaptık" diyen Babacan, "Ama bazı noktalarda nokta atış teknolojik imkan yok engellemeyle ilgli. Öyle olunca da malesef tamamen erişimin engellenmesiyle karşı karşıya kalınıyor. Mahkeme kararları var ancak onların nokta atışı çözümleri için şirketlerle görüşmek gerekiyor ama onlarla da iletişim yok. Mecburiyetten alınan kararlar" ifadelerini kullandı.

'Özel yaşamın ihlali varsa bir şey yapmak gerekiyor'

Özel yaşamın ihlaliyle ilgili hukuk ihlali varsa onunla ilgili bir şey yapmak gerekiyor. Davos'ta konuşulan konulardan biri de insanlar gerçekte nasıl gerçek adlarıyla yazıp çiziyorsa internet ortamında da gerçek adıyla konuşmalı konusu dile getirildi. Başbakan Yardımcısı, "Herkes ideolojik tartışmasını yapabilir ama suç unsuru teşkil edecek hakaret, özel hayata müdahale, özel hayatın ifşa edilmesi gibi suçlar varsa buna karşı atılacak adımlar kolay olmuyor" şeklinde konuştu.

'Algı açısından iyi değil'

Babacan, "Türkiye'nin algısı açısından iyi değil ama öbür türlü de Türkiye'nin imajını etkileyen bir durum oluşuyor. Umut ederim ki kendi hukukumuz çerçevesinde çözülür" dedi. Babacan, "Twitter yasağının çok uzun süreceğini sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yargıya tekrar güvenilmesi ve hukukun işlemesi çaba göstermek gerek" diyen Babacan, "Yabancı yatırımcının 'Hukuki güvenlik bu ülkede tam işliyor' diyebilmesi lazım. Bunu dedirtemezsek yabancı yatırımcıyı getiremeyiz" dedi.

Babacan yabancı yatırımcıların son üç aydır tereddüt içinde olduğunu ve bunun bir problem olduğunu belirtti.