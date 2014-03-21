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Twitter yasağına gerekçe 'olmayan' mahkemeden!

Başbakan Erdoğan'ın 'kökünü kazıyacağız' sözlerinin ardından gece yarısı kapatılan Twitter'a erişimin engellenmesine yönelik mahkeme kararlarından bazıları ortaya çıktı

21 Mart 2014 12:44

TİB'in, Türkiye'den sosyal paylaşım sitesi Twitter'a girişleri, dün geceden itibaren engellenmesine gerekçe olarak gösterilen mahkeme kararlarının ayrıntıları da belli olmaya başladı. TİB’in yasağına dayanak olarak gösteren kararlardan birisi, TMK’nın 10. Maddesiyle yetkilendirilmiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Mart tarihli başvurusuna dayanıyor. Bu kararın verildiği tarihten iki hafta önce, 5 Mart’ta çıkarılan 6526 sayılı yasayla TMK ile yetkili tüm savcılıklar ve mahkemeler kaldırılmıştı. 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) Twitter’a Türkiye’den erişimin engellenmesine gerekçe gösterdiği mahkeme kararlarının ikisinin içeriğine Radikal gazetesinden İsmail Saymaz ulaştı.

Bunlardan biri, Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 3 Şubat 2014’te verdiği bir karar. Ancak bu Twitter’a erişimin tamamıyla engellenmesine ilişkin bir karar değil. Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi, İsmet Özel adlı kişinin kendi adına açılmış sahte hesabın kapatılması için yaptığı başvuruyu kabul ediyor ve söz konusu “sahte hesapların kapatılması” için gereğinin yapılmasına karar veriyor.

Kartal Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Ümit Erdem’in verdiği bilgiye göre, engellemeye gerekçe gösterilen bir diğer karar ise İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin… Bu karar ise AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım hakkındaki yolsuzluk iddialarının dile getirildiği “Hırsıza Oy Yok” isimli Twitter hesabının kapatılmasına yönelik.

 

Kaldırılmış savcılığın başvurusuyla yasaklandı

 

Bu arada, TİB’in yasağına dayanak olarak gösteren kararlardan birisi de, TMK’nın 10. Maddesiyle yetkilendirilmiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Mart tarihli başvurusuna dayanıyor. Oysa bu kararın verildiği tarihten iki hafta önce, 5 Mart’ta çıkarılan 6526 sayılı yasayla TMK ile yetkili tüm savcılıklar ve mahkemeler kaldırılmıştı. Ayrıca başsavcılığın başvurusunda bir karar numarası da verilmiyor. Kaldı ki başsavcılığın başvurusuyla kaldırılmamış olsa dahi, koruma tedbiri bir savcılık değil, ancak mahkeme tarafından verilebiliyor.

 

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