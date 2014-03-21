Türkiye Barolar Birliği, Twitter yasağına itiraz etti

Türkiye Barolar Birliği, Twitter’a erişimin engellenmesine dair kararın kaldırılması talebiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye Barolar Birliği Başkanı adına basın açıklamasında bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "TMK 10. maddesi ile görevli olup, söz konusu maddenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, dosya devri dışında hiçbir işlem yapma yetkisi bulunmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin kararı yok hükmündedir. Söz konusu yasaklama kararıyla Türkiye Barolar Birliği ve milyonlarca yurttaşımız kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan, ne olduğunu dahi bilmediğimiz bir sebeple Twitter'a erişememekte ve mağdur olmaktadır. Twitter'a genel bir erişim yasağı konulması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Anayasa'ya ve inernet düzenlemelerini de içeren 5651 sayılı Kanun'a aykırıdır" dedi.

Feyzioğlu açıklamasının devamında, Türkiye Barolar Birliği'nin, Twitter'a erişimin engellenmesine dair kararın acilen kaldırılması talebiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz başvurusunda bulunduğunu belirtti. Feyzioğlu, "Ayrıca yok hükmündeki bu kararı veren ilgili savcılar ve on milyonlarca insanımızın insan haklarını ihlal eden sorumlu hakimler hakkında HSYK'ya; yine yok hükmündeki bu kararı uygulayan TİB yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" dedi.