Twitter yasağına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Ankara İdare Mahkemesi, sosyal paylaşım Twitter’a erişimin engellenmesine dair Telekominakasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kararının yürütmesini durdurdu.

Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, MHP’li Oktay Vural Twitter yasağının kalkması için idare mahkemesine başvurdu. Dava dilekçelerinde mahkeme kararının Twitter’ın tümüne değil bazı linklere erişimin engellenmesine yönelik olduğu vurgusu yapıldı.

Mahkeme, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun erişim engellenmesinin ardından yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Twitter'a genel engelleme getirilmesinin "Hukuk devleti ilkelerine aykırı" olduğunu belirten mahkeme, TİB'in söz konusu kararının yürütmesini durdurulmasına karar verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın erişimi geçtiğimiz hafta engellenmişti. O zamandan beri Twitter'a yasal yollardan girilemiyordu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Twitter mivıtırın kökünü kazıyacağız" demişti.

AYM de bugün görüşecek

Anayasa Mahkemesi de Twitter yasağıyla ilgili başvuruları bugün görüşmek üzere gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, kararını bugün açıklayacak. En son CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, yasağı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.