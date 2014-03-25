İngiltere: Twitter yasağı endişe verici, ifade özgürlüğü haktır

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Twitter’ın erişime engellenmesi ile ilgili olarak, “Twitter’a erişimin engellenmesi endişe verici bir durum” ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Richard Moore yasak kararını kınayarak, “İfade özgürlüğü demokratik bir haktır. Herkes fikirlerini özgürce ifade edebilmeli” dedi.

Büyükelçi Moore, akşam Büyükelçilik Rezidansı’nda İngiltere’nin birlikte çalıştığı Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya geldi. Düzenlenen resepsiyonda STK’lara teşekkür konuşması yapan Moore şu mesajları verdi:

Kürtler dillerini konuşabiliyorlar

“STK’ların Türkiye’deki rolü belki de hiç bu kadar önemli olmamıştı. 20 yılı aşkın bir süre önce ilk tayin olduğumda Türkiye’nin sivil toplum camiası emekleme dönemindeydi. 20 yıl sonra ise görüyorum ki Türkiye çok büyük adımlar atmış. Ben en son Ankara’dayken Kürtlerin rahatça kendi dillerini konuşacağı günlerin geleceğini düşünmek imkansızdı. Yine aynı şekilde başörtülü hanımların ayrıcalık yaşamadan önemli kamu görevlerine başvurabileceğini düşünmekte imkânsızdı.

İfade özgürlüğü haktır

Fakat bununla birlikte daha iyileştirilebilecek çok alan olabileceği konusunda mutabıkız. Türkiye’de yaşanan son gelişmeler mesela Twitter’a erişimin engellenmesi endişe verici bir durum. İnşallah uzun sürmez. İfade özgürlüğü demokratik bir haktır. Herkes fikirlerini özgürce ifade edebilmeli.” “Birleşik Krallık, Twitter’e Türkiye’den erişimin engellenmesine yönelik her tür adımı endişe verici bulmaktadır.

‘Yasak kararını tekrar gözden geçirin’

Twitter’ın erişime engellenmesinin ardından İngiltere Büyükelçiliği de bir açıklama yaparak, yasağı kınamıştı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Sosyal medyanın, canlı kamuoyu tartışmalarının yaygınlaştırılmasına yardımcı olarak ve hükümetlerin hesap verilebilir tutulmasını sağlayarak çağdaş demokrasilerde hayati bir rol oynadığına inanıyoruz.

“Türk Hükümetini, yasaklama kararını tekrar gözden geçirmeye davet ediyoruz.

“Türkiye’nin AB katılımını çok uzun bir süredir desteklemekteyiz.

“AB, bir aday ülke olarak Türkiye’den ifade özgürlüğü, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri yaygınlaştırmasını beklemektedir.”