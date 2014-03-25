BM’den Türkiye’ye Twitter çağrısı



Türkiye'de hükümetin Twitter'a erişimi engellemesine bir tepki de Birleşmiş Milletler'den geldi.

BM'den yapılan açıklamada, sosyal paylaşım ağının yasaklanmasının Türkiye'nin haklar alanındaki uluslararası yükümlülüklerinin ihlali olabileceğine dikkat çekildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville, “Twitter'a erişimin 20 Mart'ta telekomünikasyon kurumu tarafından engellenmesinin, Türkiye'nin insan hakları alanındaki uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşmıyor olabileceği endişesi taşıyoruz” ifadesini kullandı.

Colville gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların normal yaşamda sahip oldukları tüm hakların internette de korunması gerektiğini vurguladı.

Colville, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Twitter yasağını mümkün kılan yasal düzenleme hakkında şubat ayında da uyarıda bulunduğunu hatırlattı.