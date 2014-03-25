Günde 10 milyon kişi Twitter'da

Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras, Türkiye’de internet ve sosyal medya kullanım istatistikleri verilerine dayandırarak, "Türkiye’de Sosyal Medya ağını kullananların yüzde 86’sı Facebook, yüzde 32’si Twitter ağından yararlanıyor. Araştırma tarihinde Facebook’un kullanıcı sayısı 23.5 milyon, Twitter’ınkiler 8.8 milyon kişi. (Şimdilerde Twitter kullanıcı sayısının 10-12 milyon arasında olduğu belirtiliyor.)" dedi.

Uras, Ekim 2013’te yapılan bir araştırmayı köşesine taşıyarak, Türkiye’deki akıllı telefon kullananım oranının 18-24 yaş arası gençlerde yüzde 54, 25-34 yaş arasında ise yüzde 44 olduğunu vurgulayarak, “Erkeklerin yüzde 34‘ü, kadınların ise yüzde 24’ü akıllı telefona sahip” dedi.

Güngör Uras’ın Milliyet gazeteside "Her gün 10 milyon kişi Twitter’da" başlığıyla yayımlanan yazısı (25 Mart 2014) şöyle:

Twitter neden önemli? Çünkü Türkiye’de akıllı telefonu, tableti ve bilgisayarı olan her 100 kişinin 32’si Twitter sistemi üzerinden ortak haber ağına giriyor.

Twitter, internet ağı üzerinden 140 karakterle sınırlı metin, video ve foto paylaşılabilmesini sağlayan bir sistemin adı. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar aracılığı ile internet olan herhangi bir yerden Twitter ile iletişim sağlanabiliyor.

Twitter, Sosyal Medya denilen yeni medya türünün bir parçası. Sosyal Medya yeni nesil iletişim teknolojilerine dayalı eşzamanlı bilgi paylaşımının yapıldığı sistemin adı.

Sosyal Medya’nın özelliği, haberleşme ağının eşzamanlı ve çift yönlü işlemesi. Paylaşımın maliyeti yok. Bu sistem ile çok yaygın izleyiciye ulaşma imkânı var. Türkiye’de 35 milyon dolayında internet abonesi var.



Gençler arasında yaygın

Türkiye’de nüfusun yarısından fazlası internet aboneliği içinde. Erkeklerin yüzde 59’u, kadınların yüzde 39’u internetten yararlanıyor.

Yaş gruplarına göre gençlerin internetten yararlanma oranları daha yüksek. 16-24 yaş grubunda internetten yararlanma oranı yüzde 69 iken 25-34 yaş grubunda yüzde 59. 55 yaşından sonra internet kullanımının oranı yüzde 10’un altına iniyor.

Açık anlatım ile internet sisteminden büyük ölçüde gençler yararlanıyor. Son yıllarda akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımındaki artış, Sosyal Medya’dan yararlanma alışkanlığını artırdı.

Türkiye’de akıllı telefonun kullanımı hızla yayılıyor ama, henüz nüfusun sadece yüzde 30’unda var. Bu oran Türkiye gibi düşük gelirli bir ülke için hiç fena değil.

Gençler akıllı telefonu pek seviyor. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 54’ünün, 25-34 yaş arasındakilerin yüzde 44’ünün akıllı telefonu var. Erkeklerin yüzde 34‘ü, kadınların yüzde 24’ü akıllı telefona sahip.

Yüzde 73 sosyal medyada

Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlemelerine göre Türkiye’de interneti olanların (akıllı telefon, tablet veya bilgisayar ile) yüzde 73’ü Sosyal Medya ağına giriyor.

Sosyal Medya’da en fazla kullanıcısı olan ve en fazla ziyaret edilen site Facebook. Twitter sitesi ikinci sırada.

Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmalarına, bilgi, fotoğraf, video ve benzerlerini paylaşmalarına imkan veren bir sosyal paylaşım sitesi.

Ekim 2013’te yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de Sosyal Medya ağını kullananların yüzde 86’sı Facebook, yüzde 32’si Twitter ağından yararlanıyor. Araştırma tarihinde Facebook’un kullanıcı sayısı 23.5 milyon, Twitter’ınkiler 8.8 milyon kişi. (Şimdilerde Twitter kullanıcı sayısının 10-12 milyon arasında olduğu belirtiliyor.) Twitter sitesine girenler günde 1 saat 25 dakika bu sitede geziniyor.

Çok ilginçtir. Üçüncü sırada Türk Sosyal Medya sitesi Ekşisözlük, dördüncü sırada ise ünlü fotoğraf paylaşım sitesi Instagram sitesi var.