4. güne giren Twitter yasağına dava yağıyor

Twitter’ın erişiminin engellenmesinin üstünden 4 gün geçti. Yasağa Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural’dan dava gelirken; Bursa Barosu ve bir grup avukat da karara itiraz etti. Ayrıca MHP’li Vural, Başbakan Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer hakkında da, “kanuna aykırı ve zorba fiilleri” nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Taraf’ta yer alan habere göre, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Twitter’a erişimi tümden engelleyen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açtı. TBB, açıklamasında, TİB’in yetki gaspı yaptığı ve ifade özgürlüğünü engellediğini de belirtti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Davanın dilekçesinde, “Cemiyetin, kamuya yararlı dernekler statüsünde, tüzüğü gereği yasalar ve uluslararası sözleşmelerle gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri korumak amacıyla gerekli tüm girişimlerde bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunun” belirtildiği aktarıldı. Açıklamaya göre, cemiyetin de Twitter kullanıcısı olduğu, üyeleriyle ilişkilerini ve iletişimini Twitter üzerinden de sağladığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi: “Basın ve ifade özgürlüğü üç temel ilke üzerinde yükselir: Haberleri bilmek/habere ulaşmak, haber ve fikirleri eleştirmek/yorumlamak ve haberleri serbestçe yayabilmek hakkı. Bu ilkelerin her olayda ve her seferde aynı anda var olması zorunludur. Bir ilkenin idare tarafından engellenmesi, o ülkede basın/ifade özgürlüğünün zedelendiğinin ve hatta basın özgürlüğünün olmadığının açık kanıtıdır. İdare, Twitter’ı yasaklayarak, hiçbir nesnel kritere tabi olmadan, kısaca keyfilik içinde basın ve ifade özgürlüğünü açıkça ihlal etmiştir.”

Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz ve bir grup avukat da, Twitter yasağına yasal dayanak olarak gösterilen üç mahkeme kararına nöbetçi sulh ceza mahkemesi kanalıyla itiraz etti. Demiröz “Bu durum, başka yasakların da işaretidir ve ülkemiz adım adım diktatörlüğe gitmektedir” dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da, Twitter yasağının kaldırılması için dava açtı. Vural, Başbakan Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer hakkında da, “kanuna aykırı ve zorba fiilleri” nedeniyle suç duyurusunda bulundu.



Twitter, gizlilik haklarını savunacak

Twitter yetkilileri tarafından, Policy hesabından yapılan açıklamada “Twitter, Türkiye’deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlı. Güveninizi sarsmayacağız” ifadeleri kullanıldı. Twitter’ın Türkiye’de atadığı avukat Gönenç Gürkaynak, Twitter’ın açılması için TİB yetkilileriyle görüşmüştü. Söz konusu görüşmeyi Twitter’ın merkezine aktaracak olan avukat Gürkaynak, ABD’ye gitmişti. Görüşmede Twitter’ın kurucusu da yer alacaktı.

