ABD'nin Twitter eleştirisi sertleşti: Bu türden kısıtlamaya demokraside yer yoktur

ABD Yönetimi, Türkiye’deki Twitter yasağına ililşkin eleştirilerinde tonunu sertleştirdi. Dışişleri Sözcüsü, “Hükümet yasakladığından beri, önceye göre Türkiye’den daha fazla tweet var. Sanırım bu, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan insanlara ilginç bir işaret. İnsanların özgür ifade haklarına yönelik bu türden bir kısıtlamaya demokraside yer yoktur” dedi.

Hürriyet’in Washington temsilcisi Tolga Tanış’ın haberine göre, geçen hafta Twitter’ın Türkiye’de yasaklanmasının ardından Ankara Hükümeti’ne yönelik sert eleştiriler dile getiren ABD Yönetimi, devam eden yasakla ilgili tonunu sertleştirdi. ABD Dışişleri Sözcüsü Marie Harf, yasaktan beri Türkiye’den daha fazla tweet atıldığını hatırlatarak bu durumun, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan insanlara bir işaret olduğunu söyledi ve “İnsanların özgür ifade haklarına yönelik bu türden bir kısıtlamaya demokraside yer yoktur” dedi.

Harf, günlük basın toplantısında Türkiye’deki Twitter yasağının halen devam ettiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Hükümet yasakladığından beri, önceye göre Türkiye’den daha fazla tweet var. Sanırım bu, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan insanlara, bunun işlemediğine ve yapılacak doğru şey olmadığına dair ilginç bir işaret. Bence (bu olayda) dünyanın gördüğü şey, Türkiye’nin içinden, orada bloke edilme konusunda ne düşündüklerine dair tweet atan insanların sayısıydı.”

Ankara’ya çağrıyı yineledi

Harf, bu konudaki ciddi endişelerini hem Washington hem de Ankara’da Türk yetkililere doğrudan ilettiklerini bir kez daha tekrarlayarak, “Elbette Türkiye’de ve diğer her yerdeki ifade özgürlüğünü destekliyoruz. Özgür ifade hakkına zarar verecek her türlü davranışa karşı çıkıyoruz ve Türk Hükümeti’ne vatandaşlarının Twitter’a erişimlerini engellememe, tüm sosyal medya platformlarına tam erişim sağlama çağrısı yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Harf, Türk Hükümeti’nin getirmeye çalıştığı yasağın işlememesi konusunda ise “İnsanların özgür ifade haklarına yönelik bu türden bir kısıtlamaya demokraside yer yoktur” dedi.

Twitter’la temas kurduk

Harf, Türkiye’deki insanlara yasağı aşmaları konusunda yardım edip etmedikleri konusunda ise “Benim bilgim yok. Bu konuda hem Twittter hem de Türk Hükümeti ile temas halindeyiz ama hayır yardım etmiyoruz“ dedi.

Harf, Türk Hükümeti’nin Twitter’dan bazı kullanıcıların bilgilerini istediğinin hatırlatılması üzerine ise “Bu, bizim bir duruş sergilememiz gereken bir şey değil. Twitter buna kendi karar verebilir. Bizim söylediğimiz, hükümetin kendi vatandaşlarının erşimini engellememesi” diye konuştu.