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CHP'li Türmen: İnternet Kanunu’nun ilk uygulaması Twitter yasağıdır

Rıza Türmen: AKP, yerel seçimlerde iyi olabilecek sonuç alırsa baskı artar

21 Mart 2014 14:24

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP’nin AİHM eski yargıcı, Anayasa Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Rıza Türmen, hükümetin  ‘özgürlükleri kısıtlamıyoruz’ diye savunduğu İnternet Kanunu’nun ilk uygulamasının sosyal medya sitesi Twitter’ın yasaklanması olduğuna dikkat çekti. “ 30 Mart yerel seçimlerinde AKP için iyi olabilecek sonuç baskının artmasına yol açar” diyen  Türmen’ e göre,  bu yasak,  ifade özgürlüğünün ihlali.

‘Bu kadar ağırını beklemiyordum. Çok şaşırdım’

Türmen, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanından “kökünü kazıyacağız”  mesajının ardından    Twitter’e getirilen yasağı T24’e  değerlendirdi. ‘ Bu kadar ağırını beklemiyordum.  Çok şaşırdım. Çok cesaretli bir şey’ diyen Türmen’in sözleri şöyle:

İnternet düzenlemesi Meclis’te görüşülerken AKP’liler, ‘ özgürlükleri sınırlamıyor’ diyordu.  Oysa,  kanunda, TİB’e doğrudan kişinin kendisi ya da başka birinin şikayeti üzerine erişimi engelleme yetkisi  verilmişti. 

‘Sosyal medyada kurulan haberleşmeden korkuyorlar’

Aslında, sosyal medyada insanların birbirleriyle haberleşmesinden, sosyal medyada  kurulan  haberleşmeden korkuyorlar. Bunun sonucunda bir sosyal muhalefet oluşuyor.  Yani sosyal medya. Kamusal bir mekan niteliği kazanıyor.  Kamusal mekanda nasıl siyaset yapılıyorsa;  sosyal mekanda  oluşan kamusal mekanda da  bir kolektif direnme  ortaya çıkıyor. Bunun olması istenmiyor.

‘AİHM’e kadar  uzanırsa’

Twitter’in yasaklanması  ifade özgürlüğü ihlalidir.  AİHM’e kadar uzanırsa mutlak bir ihlal kararı çıkar.  Bütün dünyanın tepkisini çekecek,  Türkiye’yi  en karanlık  diktatörlük kategorisine sokacak  bir şey . Türkiye’yi demokratik  devletler  topluluğundan   koparacak.   30 Mart seçimlerinde AKP için olabilecek iyi  bir sonuç,  baskının  artmasına  yol açacaktır.”. 

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