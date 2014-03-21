CHP'li Türmen: İnternet Kanunu’nun ilk uygulaması Twitter yasağıdır

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP’nin AİHM eski yargıcı, Anayasa Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Rıza Türmen, hükümetin ‘özgürlükleri kısıtlamıyoruz’ diye savunduğu İnternet Kanunu’nun ilk uygulamasının sosyal medya sitesi Twitter’ın yasaklanması olduğuna dikkat çekti. “ 30 Mart yerel seçimlerinde AKP için iyi olabilecek sonuç baskının artmasına yol açar” diyen Türmen’ e göre, bu yasak, ifade özgürlüğünün ihlali.

‘Bu kadar ağırını beklemiyordum. Çok şaşırdım’

Türmen, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanından “kökünü kazıyacağız” mesajının ardından Twitter’e getirilen yasağı T24’e değerlendirdi. ‘ Bu kadar ağırını beklemiyordum. Çok şaşırdım. Çok cesaretli bir şey’ diyen Türmen’in sözleri şöyle:

İnternet düzenlemesi Meclis’te görüşülerken AKP’liler, ‘ özgürlükleri sınırlamıyor’ diyordu. Oysa, kanunda, TİB’e doğrudan kişinin kendisi ya da başka birinin şikayeti üzerine erişimi engelleme yetkisi verilmişti.

‘Sosyal medyada kurulan haberleşmeden korkuyorlar’

Aslında, sosyal medyada insanların birbirleriyle haberleşmesinden, sosyal medyada kurulan haberleşmeden korkuyorlar. Bunun sonucunda bir sosyal muhalefet oluşuyor. Yani sosyal medya. Kamusal bir mekan niteliği kazanıyor. Kamusal mekanda nasıl siyaset yapılıyorsa; sosyal mekanda oluşan kamusal mekanda da bir kolektif direnme ortaya çıkıyor. Bunun olması istenmiyor.

‘AİHM’e kadar uzanırsa’

Twitter’in yasaklanması ifade özgürlüğü ihlalidir. AİHM’e kadar uzanırsa mutlak bir ihlal kararı çıkar. Bütün dünyanın tepkisini çekecek, Türkiye’yi en karanlık diktatörlük kategorisine sokacak bir şey . Türkiye’yi demokratik devletler topluluğundan koparacak. 30 Mart seçimlerinde AKP için olabilecek iyi bir sonuç, baskının artmasına yol açacaktır.”.