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Twitter yasağı yabancı yatırım hesabını bozdu

Twitter'a engel yatırımları da tehlikeye attı. Yasağın Facebook ve Youtube’a genişlemesinden endişe ediliyor

25 Mart 2014 12:33

Twitter yasağı, ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. İnternet alanında yatırımı bulunan ya da düşünen yerli veya yabancı birçok şirketin kararlarını gözden geçirdiği belirtiliyor. Dünya gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre, bu yıl yüzde 25 artması beklenen dış kaynaklı yatırımın tehlikeye girdiğini açıklayan sektör temsilcileri, yasak kararının Facebook ve Youtube’a sıçramasından endişe edildiğini dile getirdi.

E-ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği (ETİCAD) Genel Sekreteri Merter Özdemir, 12 milyar TL civarında seyreden gerçek e-ticaretin son gelişmelerden önemli oranda etkileneceği öngörüsünde bulundu. Sektörün yüzde 6-8’lik kısmının sosyal medya üzerinden gerçekleştiği bilgisini paylaşan Özdemir, şöyle konuştu: “Twitter’da bir iletişim aracı ve iletişim araçları günümüzde elektronik ticaret firmaları tarafından reklam amaçlı kullanılıyor. Sosyal medya bu anlamda çok önemli bir mecra. Twitter’ı yönetmesi adına sosyal medya şirketlerine ayda 10 binlerce dolar para veren firmalar var. Bunlar ne olacak. İki gün sonra Facebook ya da Yotube’un kapanması ihtimali var. Buralara ciddi manada yatırım yapan firmalar var ve bu yatırımların çöpe gitmesi söz konusu. Yasağın başladığı gün onlarca yabancı yatırımcı beni aradı: ‘Türkiye’de neler oluyor, Facebook kapanır mı, Youtube kapanır mı?’ diye soruyor. Haliyle bu durumdan yatırımlar da etkilenir. Bu yıl yabancı yatırımın yüzde 25 artmasını bekliyorduk. Ama bu durumda yatırımların gerçekleşmesi de hayal olabilir.”

 

‘Yerli de yabancı da bekle-gör döneminde’

 

İnternet ve mobil alanında yatırımları bulunan Aslanoba Capital’in sahibi Hasan Aslanoba da yabancının yanı sıra yerli yatırımın da yasaktan etkileneceği öngörüsünde bulundu. Bu yanlıştan dönüleceği konusunda umutlu olduğunu dile getiren Aslanoba, “Bu durum herkes gibi bizim de moralimizi bozdu. Böyle başladı ama ‘bundan sonra ne olacak’ endişesi var. Herkes bekle gör dönemine girdi. Seçim bitmeden herhangi bir yatırım söz konusu değil ama sonrası için de dalgalanmanın süreceği yönünde endişeler var. Keyfimiz kaçık” dedi. Şu ana kadar internet ve mobile 37 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren Hasan Aslanoba, şu ana yeni bir tane daha düşünmediklerini söyledi. Aslanoba, gelişmelerin de etkisiyle var olan yatırımların gözden geçirileceği, takip edileceği sürece girdiklerini sözlerine ekledi.

 

TGC, Twitter yasağı için dava açtı

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, (TGC) Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde Twitter’a erişim yasağının kaldırılması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişimin engellenmesi işleminin iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Twitter’ kullanıcısı olup üyeleriyle ilişkilerini ve iletişimini sağladıkları, iptal kararı nedeniyle twitter hesaplarına ulaşamadıkları vurgulandı. Dilekçede şu noktaya dikkat çekildi: “Basın ve İfade Özgürlüğü üç temel ilke üzerinde yükselir. Haberleri Bilmek/Habere Ulaşmak; Haber ve fikirleri eleştirmek/ Yorumlamak ve Haberleri serbestçe yayabilmek hakkı. Bu ilkelerin her olayda ve her seferde aynı anda var olması zorunludur. Bir ilkenin idare tarafından engellenmesi o ülkede basın/ifade özgürlüğünün zedelendiğinin ve hatta basın özgürlüğünün olmadığının açık kanıtıdır. İdare Twitter’ı yasaklayarak -hiçbir nesnel kritere tabi olmadan- kısaca keyfilik içinde basın ve ifade özgürlüğünü açıkça ihlal etmiştir.”

 

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