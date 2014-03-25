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CHP'li Tanrıkulu'ndan Twitter yasağı için AYM'ye bireysel başvuru

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter yasağıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu

25 Mart 2014 17:17

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,  Twitter yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Tanrıkulu’nun konu ile ilgili açıklaması şöyle: “Akademisyenler Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın başvurularını esas alarak: Twitter Yasağı, İnsan Hakları Sözleşme Metni Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. Maddesinde yer aldığı üzere “Güvence Altına Alınan Serbest Seçim Hakkının Ağır İhlalidir.” Zira Twitter yasağı ile siyasi partilerin, seçime katılacak partilerin ve oy verecek seçmenlerin kamuoyunu oluşturma, haberleşme ve iletişim hakkı engellenmiştir. Bu nedenle tüketilecek bir iç hukuk yolu olmadığından ve ihlal devam ettiğinden seçim öncesi tedbir kararı verilmesi amacıyla da vekil Avukat Berk Başara tarafından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmıştır."

Başvurunun tam metnini okumak için tıklayın

 

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