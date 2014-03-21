Twitter açıldı mı, açılmadı mı?

Twitter'ın Türkiye'den bir avukatla anlaşarak BTK'da görüşme yapması sonrasında Twitter'ın bazı bölgelerde kullanıma açıldığı iddia edildi. Bazı kullanıcılar normal ayarlarıyla Twitter’a girebilirken, TİB’den “Twitter açıldı” iddialarına yalanlama geldi.

Türkiye 'de 12 milyon kadar kullanıcısı olan Twitter'ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılması sonrası Twitter harekete geçti.

Dün gece Türkiye'de avukat arayışına giren Amerika merkezli şirket ilk etapta avukat bulmaya çalıştı. Radikal’de yer alan habere göre, gece geç saatlerde Türkiye’den avukat arayışına giren Twitter, bilişim davalarının tecrübeli isimlerden Av. Gönenç Gürkaynak ile anlaştı. Av. Gürkaynak, sabah saatlerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’yla (TİB) görüşmek için Ankara 'ya gitti.

TİB: 'Yok öyle bir şey'

TİB Başkanlığı Özel Kalem Müdürü ise yaptığı açıklamada 'Yok öyle bir şey. Açılma söz konusu değil." Ancak bu açıklamalara rağmen bazı kullanıcılar an itibariyle Twitter'a girebiliyor.

Kullanıcıların bir kısmı girebiliyor

Kadıköy, Merter ve Avcılar gibi İstanbul'un bazı semtlerinde kullanıcılar Twitter'a yer yer girebiliyor. Örneğin kullanıcılar telefonuyla Twitter'a giremezken, kendilerine gelen Twitter bildirimlerini (örneğin retweet veya özel mesaj) görebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürkaynak, Twitter’ın Türkiye’deki avukatı olduğunu doğruladı. Twitter’ın çözüm için harekete geçtiğini belirten Gürkaynak, görüşmelerin şu anda sürdüğünü ifade etti.

Twitter yeniden mi açıldı?

Yaşanan gelişmeler sonrasında Twitter’ın yeniden kullanıma açıldığı iddia edildi. Yasak sonrasında twitter’a Türkiye’den girişler kısa süreliğine düşü göstermiş, ardından Türkiye’den gönderilen mesajlarda ciddi bir artış gözlenmişti. Bunda kullanıcıların DNS ayarlarını değiştirmek ya da farklı uygulamalar yüklemek gibi çözümler bulması etkili olmuş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil hükümet ve devlet yetkilileri de yasağı delmişti.

Twitter’ın Ankara’da yürüttüğü görüşmeler sonrasında ise siteye girişlerin açıldığı iddia edildi. Pek çok kullanıcı, herhangi bir ayar yapmadan siteye girebildiğine dair tweetler attı. Bazı bölgelerde İnternete 3G ile bağlana kullanıcılar da Twitter’a erişimde bir sorun yaşamadı.