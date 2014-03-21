T24 LogoT24 Logo
Gündem

Twitter açıldı mı, açılmadı mı?

Mikroblog sitesi Twitter'a erişimin kaldırıldığı iddia edildi. TİB iddiayı yalanlasa da bazı kullanıcılar Twitter'a normal ayarlarıyla girebiliyor

21 Mart 2014 17:21

Twitter'ın Türkiye'den bir avukatla anlaşarak BTK'da görüşme yapması sonrasında Twitter'ın bazı bölgelerde kullanıma açıldığı iddia edildi. Bazı kullanıcılar normal ayarlarıyla Twitter’a girebilirken, TİB’den “Twitter açıldı” iddialarına yalanlama geldi.

Türkiye 'de 12 milyon kadar kullanıcısı olan Twitter'ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılması sonrası Twitter harekete geçti.

Dün gece Türkiye'de avukat arayışına giren Amerika merkezli şirket ilk etapta avukat bulmaya çalıştı. Radikal’de yer alan habere göre, gece geç saatlerde Türkiye’den avukat arayışına giren Twitter, bilişim davalarının tecrübeli isimlerden Av. Gönenç Gürkaynak ile anlaştı. Av. Gürkaynak, sabah saatlerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’yla (TİB) görüşmek için Ankara 'ya gitti.

 

TİB: 'Yok öyle bir şey'

 

TİB Başkanlığı Özel Kalem Müdürü ise yaptığı açıklamada 'Yok öyle bir şey. Açılma söz konusu değil." Ancak bu açıklamalara rağmen bazı kullanıcılar an itibariyle Twitter'a girebiliyor.

 

Kullanıcıların bir kısmı girebiliyor

 

Kadıköy, Merter ve Avcılar gibi İstanbul'un bazı semtlerinde kullanıcılar Twitter'a yer yer girebiliyor. Örneğin kullanıcılar telefonuyla Twitter'a giremezken, kendilerine gelen Twitter bildirimlerini (örneğin retweet veya özel mesaj) görebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürkaynak, Twitter’ın Türkiye’deki avukatı olduğunu doğruladı. Twitter’ın çözüm için harekete geçtiğini belirten Gürkaynak, görüşmelerin şu anda sürdüğünü ifade etti.

 

Twitter yeniden mi açıldı?

 

Yaşanan gelişmeler sonrasında Twitter’ın yeniden kullanıma açıldığı iddia edildi. Yasak sonrasında twitter’a Türkiye’den girişler kısa süreliğine düşü göstermiş, ardından Türkiye’den gönderilen mesajlarda ciddi bir artış gözlenmişti. Bunda kullanıcıların DNS ayarlarını değiştirmek ya da farklı uygulamalar yüklemek gibi çözümler bulması etkili olmuş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil hükümet ve devlet yetkilileri de yasağı delmişti.

Twitter’ın Ankara’da yürüttüğü görüşmeler sonrasında ise siteye girişlerin açıldığı iddia edildi. Pek çok kullanıcı, herhangi bir ayar yapmadan siteye girebildiğine dair tweetler attı. Bazı bölgelerde İnternete 3G ile bağlana kullanıcılar da Twitter’a erişimde bir sorun yaşamadı.

 

ETİKETLER

twitteryasakerişim engelitibbtkiddiahaber

İlgili Haberler

Yasak sonrası Twitter yöneticileri harekete geçti

Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kapatılan Twitter yöneticileri harekete geçerek Türkiye'ye görüşmek için geldikleri öğrenildi

TÜSİAD'dan Twitter yasağı açıklaması

Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Twitter'a erişimin yasaklanmasına TÜSİAD'tan da tepki geldi

Yalçın Akdoğan: Twitter açıkça kabadayılık yapıyor

Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, 'Twitter kökten tamamen kapatılmış gibi takdim edilirse bu yanlış olur' dedi

Arınç: Twitter'ı yasaklayan hükümet değil TİB'dir

Bülent Arınç: İnternet yasaklanmadı bunu herkes bilsin. Bunu yapan hükümet değil TİB'dir

Basın Konseyi’nden Twitter yasağına suç duyurusu

Basın Konseyi, Twitter'ın erişime engellenmesiyle ilgili olarak, sorumluların cezalandırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24