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Basın Konseyi’nden Twitter yasağına suç duyurusu

Basın Konseyi, Twitter'ın erişime engellenmesiyle ilgili olarak, sorumluların cezalandırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu

21 Mart 2014 16:58

Basın Konseyi, Twitter'a erişimin engellenmesiyle ilgili bir açıklama yaparak, sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve TİB'e Twitter yasağının kaldırılması için başvuruda bulunduğunu açıkladı.  

Açıklamada, "Ülke genelinde mahkeme kararı bulunmamasına rağmen Twitter'a tümüyle yasak getiren TİB suç işlemiştir" denildi.

Basın Konseyi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Basın Konseyi, Sorumluların cezalandırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Gerçeklerden korkanlar yasaklara sığınırlar, özgürlükler kendilerine güvenenler içindir... Demokrasilerde standartların özgürlüklerle belirlendiği bir çağda, Dünya'nın sancılı iklimindeki yasaklamalar Türkiye adına utanç verici, Türk insanı adına aşağılayıcı bir durum olarak görüyor ve kınıyoruz. Sosyal Medya çağdaş insanın gözü, kulağı, dili olmuştur.

Basın Konseyi olarak, özgürlükler ve çağdaş Türkiye adına bir çağrıda bulunuyoruz:

Haberleşme özgürlüğümüze, hangi gazeteyi okuyacağımıza, hangi televizyonu izleyeceğimize hiç bir şekilde ve koşulda karışılmasını istemiyoruz... Yasal hakları olmadan twitter'ı tümüyle kapatanlar suç işlemişlerdir. Basın Konseyi olarak, Sosyal Medya’ya getirilen bu yasağın kaldırılması için TİB'e başvuru yapılmıştır."

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