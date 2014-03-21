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TÜSİAD'dan Twitter yasağı açıklaması

Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Twitter'a erişimin yasaklanmasına TÜSİAD'tan da tepki geldi

21 Mart 2014 16:23

TÜSİAD, Twitter’ın dün gece Türkiye’den erişiminin engellenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Daha önce Youtube’un başta olduğu binlerce web sitesine erişimin engellendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Orantısız ve özgürlüklere aykırı bu tür yasaklamaların temelsiz korkuların göstergesi olduğu ve demokrasiye hizmet etmediği açıktır” denildi. 

TÜSİAD’ın açıklamasının tam metni şöyle:

İnternet coğrafi sınırlar bulunmaksızın kişiler arasında bir etkileşim aracıdır ve bu özelliğiyle bilgi toplumunun temelini oluşturmaktadır. İnternette haber alma, ifade ve iletişim özgürlüğünün korunması ve bu alandaki yasal altyapının gelişen teknolojiye uyarlanması konusunda ülkemiz yasaklama dürtüsünden maalesef kurtulamamıştır. Yıllarca Youtube başta olmak üzere binlerce web sitesine erişim engellenmiş; internet yasakları ile ilgili mevzuatta olumlu yönde düzenlemeler yapılması gerekli iken, son çıkan kanun ile yasa koyucu daha da tartışmalı bir düzenlemeye imza atmıştır. Şimdi ise Twitter'ın erişime engellenmesi kararı ile karşı karşıyayız. Orantısız ve özgürlüklere aykırı bu tür yasaklamaların temelsiz korkuların göstergesi olduğu ve demokrasiye hizmet etmediği açıktır. Gerçek demokrasinin ancak halkın daha fazla bilgiye özgürce ulaşması ve ifade özgürlüğünün teminat altına alınması ile mümkün olabileceğini tekrar hatırlatmak isteriz.
 

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