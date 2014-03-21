Twitter’ı yasaklayan ikinci ülke: Türkiye



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyanın en popüler adresi olarak bilinen Twitter için önce ‘baş belası’ demiş, bu sözüne tepki yağmasına karşın sosyal medya sitelerini kapatabileceğini açıklamıştı. Erdoğan Bursa’da yaptığı seçim mitinginde “Mahkeme kararı çıktı. Twitter miwetter, hepsinin kökünü kazıyacağız” şeklinde konuşmuştu. Başbakan bu açıklamasının yarattığı tepkileri de dinlemedi, mahkeme kararıyla “Twitter’ı kapatan Başbakan” oldu.

İlk olarak Kablonet kullanıcılarının erişimi engellenirken, Turkcell ve Vodafone operatörleri ile mobil ağlardan Twitter'a erişim de kapatıldı. Twitter’a ‘koruma tedbiri’ kararı aldığı belirtilen mahkemenin, 6 Mart’ta kaldırılan bir mahkeme olduğu bilgisi de, kapatma kararını iyice tartışmalı hale getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (TİB), Twitter’ın ‘vatandaşlardan gelen şikayetler’ üzerine engellendiğini duyurdu. TİB, Twitter’da kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali ilkesinin çiğnendiğini iddia etti. TİB’in açıklamasında yer alan “Vatandaşlarımızın ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme kararları doğrultusunda Twitter’a erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır” ifadesi dikkat çekti.

Kullanıcılar ayakta

Twitter’a erişimin engellenmesi üzerine ülkedeki birçok Twitter kullanıcısı geceyi internet başında geçirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın interneti yasaklayamayacağını öne süren kullanıcılar, kısa süre sonra internet ayarlarında yaptıkları değişikliklerle Twitter’a yeniden girmeyi başardı. Bir gecede yaklaşık 3 milyon protesto tweeti atıldığı belirlendi.

Tweetlerde Başbakan Tayyip Erdoğan kadar internete yasak getiren yasayı onayladığı düşünülen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de eleştirildi. Cumhurbaşkanı Gül’ün 2011 yılında attığı “İletişim teknolojilerinin eriştiği bu güç karşısında hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değil” şeklindeki tweeti, en çok konuşulan, tartışılan tweetlerden biri oldu.

İnternet ayarlarının değiştirilmesiyle birlikte yeniden Twitter’a erişen kullanıcılar arasında siyasiler de yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter yasağıyla ilgili hükümeti “Tavsiyem odur ki, Twitter’ın kökünü kazımak için sanal medya avına çıkanlar cesaretleri varsa kendi kazdıkları kuyudan çıkmayı denesinler” tweetiyle eleştirdi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Twitter’a erişimin engellenmesinin ‘sivil darbe’ olduğunu söyledi. Yasaklı Twitter’a giren ilk hükümet üyesi olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise takipçilerine seçim çalışmaları için Manisa’da olacağını duyurdu.

Sıra Facebook ve Youtube’da mı?

Twitter'e erişimin engellenmesinin ardından gözler Facebook ve Youtube’a çevrildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yetkilileri ise "Twitter yönetimi ile sorunun aşılamaması nedeniyle alınan mahkeme kararı çerçevesinde erişimin engellenmesi yoluna gidildi. Şu anda Facebook gibi diğer sosyal medya için alınmış böyle bir karar yok" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de Twitter'a koruma tedbiri koyulmasının ardından Twitter'dan da bir açıklama geldi. Firma, "Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz" ifadesini kullandı. Twitter'ın ABD'nin San Francisco kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, kullanıcıların cep telefonlarındaki kısa mesaj özelliklerini kullanarak tweet gönderebileceği belirtildi.

Twitter’ı kapalı 2 ülke var: Çin ve Türkiye

Dünya çapında yaklaşık 250 milyon, Türkiye'de ise 12 milyon kullanıcısı olan Twitter önce Çin'de yasaklandı. İran'da 2009'da devlet başkanlığı seçimlerinden önce yasaklanan Twitter, 2013 Eylül'ünde yeniden erişime açılmıştı. Sosyal medya platformu, Mısır’da da Mübarek karşıtı gösteriler sırasında kısa süreli engellenmişti.

Başbakan Erdoğan’ın Twitter’a yasak koymasında hükümet-cemaat geriliminin tırmanmasının büyük rol oynadığı kaydediliyor. 17 Aralık’ta hükümete karşı yapılan ‘yolsuzluk operasyonu’ndan sonra Twitter’da açılan hesaplardan Başbakan Erdoğan ile hükümet üyelerinin yolsuzluklara nasıl karıştığını, medyanın nasıl baskı altına alındığını ortaya koyduğu iddia edilen ses kayıtları yayınlanmaya başladı.

Bu kasetlerin montaj olduğunu öne süren Erdoğan “Elinizde ne varsa ortaya dökün” şeklinde konuşmuştu. Siyaset çevrelerinde, Twitter’ı kapatma yoluna giden Erdoğan’ın, 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala daha ağır eleştirilere maruz kalacağı beklentisi hakim. Türkiye’de yaşanan gerilim nedeniyle seçim güvenliğinin tehlikede olduğundan endişe duyan yabancı gözlemciler ise 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin şeffaflığının tartışılması durumunda, Erdoğan hükümetinin daha büyük zorluklar yaşayacağı tespitini yapıyor.