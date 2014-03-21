Almanya’dan Twitter eleştirisi

Federal Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Wirtz başkent Berlin'de bir açıklama yaptı.

Wirtz “Herhangi bir biçimde iletişim yollarının yasaklanması ya da engellenmesi bizim ifade özgürlüğü anlayışımızla bağdaşmaz" diye konuştu. Hükümet sözcüsü, "Bu engelleme Almanya'da serbest iletişimden anladığımızla uyum içinde değil” dedi.

Wirtz, gazetecilerin bunun bir sansür sayılıp sayılamayacağı yönündeki sorusuna ilişkin ise bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Alman hükümetinin Türk hükümetiyle yapacağı görüşmelerde ifade özgürlüğünün Almanya açısından önemini dile getireceğini belirtti.

Federal Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert de engellemeyi Twitter hesabından eleştirdi. Seibert “Özgür bir toplumda nasıl iletişim kuracakları vatandaşların kararıdır, devletin değil” diye yazdı.