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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’dan Twitter eleştirisi

Alman hükümeti, kendileri açısından ifade özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu, Türk hükümetiyle yapacakları görüşmede dile getireceğini açıkladı.

21 Mart 2014 15:48

 

Federal Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Wirtz başkent Berlin'de bir açıklama yaptı.

Wirtz “Herhangi bir biçimde iletişim yollarının yasaklanması ya da engellenmesi bizim ifade özgürlüğü anlayışımızla bağdaşmaz" diye konuştu. Hükümet sözcüsü, "Bu engelleme Almanya'da serbest iletişimden anladığımızla uyum içinde değil” dedi.

Wirtz, gazetecilerin bunun bir sansür sayılıp sayılamayacağı yönündeki sorusuna ilişkin ise bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Alman hükümetinin Türk hükümetiyle yapacağı görüşmelerde ifade özgürlüğünün Almanya açısından önemini dile getireceğini belirtti.

Federal Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert de engellemeyi Twitter hesabından eleştirdi. Seibert “Özgür bir toplumda nasıl iletişim kuracakları vatandaşların kararıdır, devletin değil” diye yazdı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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