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Yasak sonrası Twitter yöneticileri harekete geçti

Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kapatılan Twitter yöneticileri harekete geçerek Türkiye'ye görüşmek için geldikleri öğrenildi

21 Mart 2014 16:16

Türkiye'de 12 milyon kadar kullanıcısı olan Twitter'ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılması sonrası Twitter harekete geçti. Dün gece Türkiye'de avukat arayışına giren Amerika merkezli şirket ilk etapta avukat bulmaya çalıştı. Bilişim davalarının deneyimli isimlerinden Av. Gönenç Gürkaynak konu ile ilgili bu sabah Ankara'ya gitti. Bu arada Twitter'ın kapatılmasına gerekçe gösterilen mahkeme kararlarından birinin ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Binali Yıldırım'ın başvurusu sonrası alındığı belirlendi.

Hürriye'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere çok sayıda siyasinin eleştiri konusu yaptığı 'Twitter'ın kapatılması kararı' Türkiye'nin bir numaralı gündem konusu oldu. Kararın muhattabı şirket Twitter ise dün geceden bu yana yoğun bir mesai içinde.

 

'Görüşmeler sürüyor'

 

Gece geç saatlerde Türkiye’den avukat arayışına giren Twitter, bilişim davalarının tecrübeli isimlerden Av. Gönenç Gürkaynak ile anlaştı. Av. Gürkaynak, sabah saatlerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’yla (TİB) görüşmek için Ankara'ya gitti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürkaynak, Twitter’ın Türkiye’deki avukatı olduğunu doğruladı. Twitter’ın çözüm için harekete geçtiğini belirten Gürkaynak, görüşmelerin şu anda sürdüğünü ifade etti. Gürkaynak, daha önce YouTube’un kapatılması davasında görev yapan isimler arasında yer almıştı.

 

'4 tedbir kararı var'

 

Öte yandan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) tarafından twitter.com adlı internet sitesi için 4 koruma tedbiri bulunuyor. Bunlardan ikisi Anadolu 5. Sulh Ceza ve 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'ın başvurusu Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından sonuca bağlandı.  Anılan mahkemenin karar numarası 2014/181 olarak kayıtlara geçti.

 

'Bu iki hesap için istendi'

 

Eski Bakan Yıldırım ve oğlu adına mahkemeye başvuran avukat Serkan Bayram, ilgili hesaplara erişimin engellenmesini istedi. Erişimi engellenen Twitter hesabının "https://twitter.com/oyyokhırsıza"  olduğu belirlendi.

Aynı başvuruda erişimine engel istenen bir diğer adresin ise "https://hirsizaoyyok.wordpress.com" olduğu görüldü.  Mahkemeye başvuru 18 Mart günü yapıldı. Mahkeme aynı gün aldığı karar ile anılan hesaplar için erişimin engellenmesi kararı verdi. Mahkeme alınan kararın Erişim Sağlıyıcıları Birliği'ne gönderilmesi kararı verdi.

 

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