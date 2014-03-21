Arınç: Twitter'ı yasaklayan hükümet değil TİB'dir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç Twitter yasağına ilişkin, "İnternet yasaklanmadı bunu herkes bilsin. Bunu yapan hükümet değil TİB’dir" dedi. "Bugün öğreniyoruz ki Twitter’a erişim geçici olarak engellendi" diyen Arınç, "Birileri de her şeyi birbirine karıştırmak isteyebilir. Hükümeti yıpratmak amacıyla bazı argümanlar kullanabilirler" ifadesini kullandı.

Arınç, "Aldığımız bilgiye göre şöyle olmuş: Bazı Twitter kullanıcılarıyla ilgili şikayetler yapılmış ve mahkeme bu hesapların kapatılmasını istemiş. TİB’de ABD’ye Twitter’a başvurmuş. Bunlar kaldırılmamış. Bunu üzerine TİB erişimi engellemiş. Şikayetlerimizin temelinde insanların kişilik haklarına saldırı olmasıdır" şeklinde konuştu.

Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bir vatandaşımız ev hanımı olmasına çocukları olmasına rağmen kendi adına açılan hesaptan porno yayınlar yapılması üzerine şok olmuş. Mahkemede bir karar almış. Bu sadece bir tane. Bunu gibi bir çok mahkeme kararı var. Benim de bir Twitter hesabım var. 1 milyon 200 bin insan da takip ediyor. Ama maalesef internetin sınırsız dünyasından insanların ahlakını kimliğini rezil eden örnekler görüyoruz. Dünyadaki bütün mahkemeler de bunu engellenmesini hukuk olarak takip ediyorlar.

Mahkeme kararlarını uygulamayan Twitter genel merkezine karşı alınmış bir karardır. SaYın Cumhurbaşkanımızın Twitter’dan paylaştığı düşünceleri saygıyla karşılıyorum. Bu bir yasaklama değildir. Sadece kişilerin müracaatı üzerine yargının aldığı kararların uygulamasıdır. Twitter iyi kullanıldığı takdirde çok faydalı bir araç. Bıçak gibi. İyiye hayra kullanıldığında ondan daha tatlısı yok. Ama haysiyet cellatlığı yaparsanız bu aleti çok kötüye kullanmış olursunuz.