Yalçın Akdoğan: Twitter açıkça kabadayılık yapıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Twitter'ın kapatılması kararıyla ilgili Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'dan da bir açıklama geldi. "Twitter açıkça kabadayılık yapıyor" diyen Akdoğan, "Komple engelleme kararımız yok. Kişi hakları ya da mahkeme kararları Avrupa Birliği için önemli değil midir. Siz işin bu tarafını görmeden bir engellemeyi kapatma gibi duyurursanız, Twitter kökten tamamen kapatılmış gibi takdim edilirse bu yanlış olur" dedi. Akdoğan Twitter'ı kapatanın hükümet değil mahkeme kararı olduğunu da ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Twitter açıkça kabadaylık yapıyor

Avrupa Birliği Twitter ile ilgili açıklama yaparken ortada açık mahkeme kararları ve kişi haklarına dönük bir saldırı var, bunu da görmesi gerekirdi. Kişi hakları ya da mahkeme kararları Avrupa Birliği için önemli değil midir. Siz işin bu tarafını görmeden bir engellemeyi kapatma gibi duyurursanız, Twitter kökten tamamen kapatılmış gibi takdim edilirse bu yanlış olur. Burada vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine dava konusu olmuş meseleler var, mahkeme kararları var, bu mahkeme kararları Twitter’a gönderiliyor. Bir hanımefendi ile ilgili sahte bir hesap açılıp pornografik görüntüler konulmuş. Bu doğrudan kişi hakkına saldırı. Burada o kişi mahkemeye gidiyor, karar çıkartıyor, mahkeme kararını Twitter uygulamıyor. Bu şekilde alınmış kararlar var. bunlar hükümete dönük, siyasi içerikli konular değil doğrudan kişi hakları ile ilgili konular. Onların hak ve özgürlüklerine karşı mahkemenin aldığı kararları Twitter’ın uygulamaması. Neticesinde bir engelleme yapılıyor Burada tek tek tweetler engellenemediği için , bütün sistem engellenmiş oluyor. Facebook’a mahkeme kararı gittiği zaman Facebook o mahsurlu olan içeriği çıkarıyor. Ama Twitter çıkarmıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımam Türkiye Cumhuriyeti hukukunu da tanımam, hiçbir kişi hak ve özgürlüklerini de tanımam demektir. Açıkça kabadayılık tapmaktır. Hiç kimse kişi haklarına, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna , Türkiye Cumhuriyeti devletine bu şekilde kabadayılık yapamaz. Siz nasıl ABD ile İngiltere ile başka devletlerle anlaşıyorsanız başka devletlerle anlaşıyorsanız oraların hukukunu ciddiye alıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti hukukunu da ciddiye alacaksınız.

Twitter kararı siyasi değil

Neticede twitterın tamamen kapatılması değil, burada bir mahkeme kararı var, engelleme kararı var. Mahkeme kararına göre o içeriklerin Twitter’dan çıkarılması gerekmektedir, Facebook’un yaptığı gibi. Bunun yapılmaması üzerine bir engellemedir bu yanan durum. Bunun siyasi bir tarafı da yok . Hükümete dönük bir takım içeriklerden dolayı böyle bir uygulama yapılmış değil, veya hükümet tarafından kapatılmış değil Bu mahkeme kararıdır. Bunun ifade özgürlüğünü engelleme gibi takdim edenlerin önce kişi haklarını ön plana çıkaran bir hassasiyet sergilemeleri gerekir. Twitter’ın sahibi bir mesaj atmış “SMS üzerinden tweet atabilir bunu aşabilirsiniz” diye. Türk milletini para makinesi gibi görüp daha fazla nasıl para kazanabilirim diye. Sen önce burada bir açıklama yapılmış, mahkeme kararına karşı bir duyarsızlık var kişi haklarına açık saldırı var. Bu konuda tek bir cümle etmiyorsun Nasıl para kazanırım diye insanlara akıl veriyorsun. SMS atın diye. Hukuka saygınız varsa önce bunun gereğini yerine getirin. Türkiye’yi, otoriterleşen, içine kapanan 3. Dünya ülkesi gibi gösterecek açıklamalardan da Avrupa Birliği ve müttefiklerimizin kaçınması gerekir Türkiye yasakçı bir ülke haline gelmiş değil top yekün bunları kapatmış değil, açık bir hukuksuzluk var. Twitter merkezi de Türkiye ile anlaşmaya yanaşmıyor, hukuku da hiçe sayıyor. Açık bir meydan okuma içine giriyor.