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Tutuklu cinayet sanığının Necla Sağlam'ın katili olduğu DNA bulgularıyla kesinleşti

Olayda kullanılan bıçak ve poşetten alınan dna örnekleri alınmıştı

23 Nisan 2016 14:11

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen raporda Necla Sağlam'ın tırnaklarından, olayda kullanılan bıçak ve poşetten alınan DNA örnekleri ile Tolga K.'nın DNA örneklerinin uyuştuğu belirtildi. 

CNN Türk'te yer alan habere göre, raporda, cinayet şüphelisinin Necla Sağlam'ı önce başına poşet geçirerek öldürmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da bıçakla boğazını kestiği değerlendirildi. 

 

Ne olmuştu?

 

Geçen 24 Şubat'ta meydana gelen olayda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur olan Necla Sağlam, yalnız yaşadığı evinde başına poşet geçirilip boğazı kesilerek öldürüldü. 

Cinayet şüphelisi olarak boya ve tesisat işiyle uğraşan Tolga K., gözaltına alındı. Cinayetten bir kaç gün önce Necla Sağlam'ın evine su tesisatındaki arızayı gidermek için giden ve olay günü de Necla Sağlam'ın evinin çevresinde dolaşırken mobese kameralarına yansıyan Tolga K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklandı.

Tolga K., geçen 25 Mart’ta Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi’nde meyve bıçağıyla boğazını, kollarını ve göğsünü keserek intihara teşebbüs etmişti. Koğuştaki diğer mahkumların engellediği Tolga K., sevk edildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden 7 Nisan’da taburcu edilerek tekrar cezaevine dönmüştü.

Cezaevine tekrar dönmesinin ardından 2. kez intihara kalkışan K.,'nın "Sonum Özgecan’ın katili gibi olacak, yaşamak istemiyorum" dediği iddia edilmişti.

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