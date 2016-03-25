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Necla Sağlam’ın katil zanlısı intihara kalkıştı

Tolga K., tedavisinin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi

25 Mart 2016 20:12

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) memur olan 23 yaşındaki Necla Sağlam’ı öldürdü suçlamasıyla tutuklanan 34 yaşındaki Tolga K., cezaevinde meyve bıçağıyla boğazını keserek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Tolga K., tedavisinin ardından soruşturma savcısının talimatıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, geçen 24 Şubat’ta, Meşrutiyet Mahallesi’ndeki apartman dairesinde başına poşet geçirilip boğazı kesilerek öldürülen Necla Sağlam cinayetiyle ilgili tutuklanan Tolga K., dün saat 04.00 sıralarında Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi’nde meyve bıçağıyla boğazını, kollarını ve göğsünü kesmeye çalıştı. Koğuştaki diğer mahkumların engellediği Tolga K., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

İstanbul’a sevk edildi

 

Boğazında, kollarında ve göğsünde çizikler oluşan Tolga K., tedavisinin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla beden ve ruh sağlığı bakımından rapor düzenlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

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