Kadın cinayetleri durmuyor: Zonguldak'ta bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü!

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) memur olan 23 yaşındaki Necla Sağlam, yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili, polisi arayıp, eve giremediğini haber veren Necla Sağlam’ın sevgilisi olan ambulans şoförü 24 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı.

112 Acil Servis’te şoför olan S.Ç., bugün saat 08.30 sıralarında TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı’nda çalışan sevgilisi Necla Sağlam’ın, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Mevkii’nde oturduğu apartman dairesine gitti. S.Ç., kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açmak istedi. Ancak arkadaki anahtar nedeniyle kapı açılmadı. S.Ç., sevgilisinin cep telefonunu aradığında da içeriden telefonun sesi gelmesine rağmen açmayınca polise haber verdi.

Gelen polis ekibi, çilingire kapıyı açtırıp içeriye girdi. Necla Sağlam, yatak odası kapısının arkasında yerde kanlar içinde bulundu.

Yapılan incelemede Necla Sağlam’ın boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Necla Sağlam’ın cesedi, evdeki incelemeden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, S.Ç.’yi gözaltına aldı.