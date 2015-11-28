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Kadın Cinayetleri Eylem Planı: Kadınlara karşı şiddette memuriyetten men verilmeli

"Annesi babası tarafından öldürülen çocuklara, annenin soyadı verilsin"

28 Kasım 2015 13:26

“Kadın Cinayetleri Önlenebilir” kampanyası kapsamında 7 ilde yapılan çalışma sonrasında eylem planı açıklandı. Eylem planında acil başvuru hattı kurulması, uluslararası hukuki düzenlemeler yapılması, kadına şiddette memuriyetten men verilmesi gibi öneriler yer aldı.

Milliyet’ten Burcu Ünal’ın haberine göre “Kadın Cinayetleri Önlenebilir” kampanyası kapsamında Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver ile birlikte 5 kişilik bir ekibin yürüttüğü “Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması”nın sonuçları açıklandı. 7 ilde gerçekleştirilen ve bu illerden farklı kadın kuruluşlarının destek verdiği araştırmadan elde ediler verilerle hazırlanan “Eylem Planı”nda, “Annesi babası tarafından öldürülen çocuklara, annenin soyadı verilsin” önerisi dikkat çekti. 

İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde dün düzenlenen ‘Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Konferansı’nda “Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması”nda elde edilen sonuçların satır başları açıklandı. Araştırma sırasında elde edilen verilerden yola çıkarak hazırlanan “Kadın Cinayetleri Eylem Planı” da sunuldu. 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirilen araştırma sonucunda kadın cinayetlerinin temelde kadın-erkek eşitliğinin reddi ve cinsiyetçilikten kaynaklandığı ortaya konuldu. Öldüren kadınların tamamının cinayet öncesinde katilin şiddetine maruz kaldığının altı çizilerek, çoğunlukla çevrenin ve(ya) resmi kurumların durumdan haberdar olduğu belirtildi.

 

Eylem planı önerileri şöyle:

-  7/24 destek veren uzmanlaşmış kadın görevlilerden oluşan birimler kurulsun.

-  Acil başvuru hattı oluşturulsun.

-  Muhtarlıklarla sürekli çalışmalar yapılmalı, muhtarlıklar danışma mekanizmaları olarak görevlendirilmeli, muhtarlıklara özel bütçe ayrılmalı.

-  Uluslararası sözleşmelere uyumlu hukuki düzenlemeler yapılmalı.

-  Geride kalan çocuklara annenin soyadı verilmeli. Çocuklara aynı zamanda eğitim bursu, tazminat, sosyal güvence, aylık gelir ve psikolojik destek sağlanmalı.

-  Kamu personeli kanununda değişiklik yapılmalı, kadınlara karşı şiddette memuriyetten men verilmeli.

 

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