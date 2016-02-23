AİHM'den Türkiye'ye 'kadın cinayeti' cezası

İzmir’de şiddet gördüğü kocası tarafından sokak ortasında öldürülen Selma Civek'in yakınlarının başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), vatandaşının yaşam hakkını sağlayamadığı için Türkiye'yi, tazminat ödemeye mahkum etti. Ailenin Avukatı Bilge Civa, “Karardan sonra devlet umarım koruma kararlarını nasıl daha iyi uygularım diye değişiklik yapar, bir daha bu tür cezalar ödemek zorunda kalmaz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Taylan Yıldırım’ın haberine göre, Dikili'de 14 Ocak 2011 tarihinde yaşanan olayda, Selma Civek, şiddet gördüğü için bir çok kez şikayet ettiği kocası Hüseyin Civek tarafından sokak ortasında 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Daha önce Ankara'da aile içi şiddet mağduru kadınların ağırlandığı merkezde kalan Selma Civek, şiddet uyguladığı için tutuklanan ardından adli denetim altında tutulmak koşuluyla serbest bırakılan kocasının kurbanı oldu. Yargılama sonrasında Hüseyin Civek, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Yerel mahkemenin kararından sonra Selma Civek'in çocukları Hayriye Pınar Civek, Rabia Merve Civek ve Yaşar Civek, şiddete karşı mücadeleyi bırakmadı ve AİHM'e müracaat etti. Ailenin yaptıkları başvuruyu sonuçlandıran AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) yaşam hakkının garanti altına alınması ile ilgili 2'nci maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Türkiye, karar gereği başvuru sahiplerine mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 53 bin euro para cezası ödeyecek.

“Kadınların öldürülmemesi için yapılan düzenlemeler kağıt üzerinde”

Aile adına davayı açan Avukat Bilge Civa, AİHM'in kararını değerlendirdi. Selma Civek'in öldürüldüğü tarihte devlet tarafından alınan koruma kararı bulunduğunu söyleyen Civa, “Ama maalesef koruma kararları kağıt üzerinde kalıyor, uygulanamıyor. AİHM'e, devletin Selma Civek'in yaşam hakkını koruyamadığı gerekçesiyle gittik. AİHM de, yaşam hakkının ihlal edildiği kararını verdi. Bu tespitin yapılması sevindirici, çünkü biz de bu iddiayla gitmiştik. Bu kararla birlikte kadına yönelik şiddet olayları azalmalıdır. Caydırıcılığını en azından erkekler, göz önüne alır. Başka Selma Civekler, öldürülmesin, tek dileğimiz bu. Kadınlar şiddet görmesin" dedi. Kadınlar adına yapılan düzenlemelerin kağıt üzerinde kaldığını da savunan Bilge Civa, “Biz baştan beri Selma öldürüldüğü zaman sürekli şunu dile getirdik. Kadınların öldürülmemesi adına yapılan yasal düzenlemeler, kağıt üzerinde ve yetersiz kalıyor. Kadına şiddet uygulayan erkeğin tedavi edilmesi lazım. Koruma kararı alınınca erkek geri çekileceğine kendisinde daha çok cesaret buluyor. Yapmayacağı şeyleri yapmak için kendisini zorluyor adeta. Burada mahkeme kararları yetersiz oluyor. Herkese bir tane polis ve jandarma düşmediği için bu kararlar yüzde 100 uygulanmıyor. Eğer kadın şiddet gördüğü için müracaatta buluyorsa bu şahıs hemen biran önce tedavi merkezlerine yönlendirmeli. Devletin kontrolünde erkeğini kafasındaki kadın algısı değişinceye kadar tedavi olmalı. Kararlar sonrasında devlet umarım, yasal düzenlemeleri gözden geçirir. Koruma kararları daha iyi uygulanabilir değişiklikler yapar. Bir daha bu tür cezaları ödemek zorunda kalmaz" dedi.