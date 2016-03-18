Emniyet Müdürü: Müge Anlı'nın gelmesine gerek kalmadı, 1 kişi cinayetten tutuklandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) memur olan 23 yaşındaki Necla Sağlam'ın evde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili boya ve tesisat işiyle uğraşan 34 yaşındaki Tolga K. ile ağabeyi 36 yaşındaki Tamer K. gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, gözaltılarla açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Osman Ak " Müge Anlı'nın gelmesine gerek kalmadı" ifadelerini kullandı. Tolga K., gözaltına alındıktan sonra tutulanarak gözaltına konuldu.

Tolga K., tutuklananarak cezaevine konuldu. Meşrutiyet Mahallesi Bağlık Caddesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Necla Sağlam'ın 24 Şubat'ta boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan T.K. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Tolga K, çıkarıldığı mahkemece, "kuvvetli suç şüphesiyle" tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gürkan Gündoğdu'nun haberine göre geçen 24 Şubat'ta, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki apartman dairesinde başına poşet geçirilip boğazı kesilerek öldürülen Necla Sağlam cinayetiyle ilgili Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında bıçaktan alınan parmak izleri Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Gelen rapora göre, parmak izlerinin uyuştuğu 34 yaşındaki Tolga K. ve olayla ilgili olduğu düşünülen ağabeyi 36 yaşındaki Tamer K. gözaltına alındı. Şüphelilerin Ontemmuz Mahallesi Mimar Sokak'taki evlerinde arama yapıldı. Tolga K. ve Tamer K., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye doktor kontrolüne götürüldü. 2 şüpheli ardından emniyete götürüldü. İlk ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ta emniyet ek binasına geldi. Çıkışta, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Ak, "İdari tahkikat devam ediyor. Zanlının evinde arama yapılıyor. Müge Anlı'nın gelmesine gerek kalmadı" dedi.

Cinayetin hemen ardından Necla Sağlam'ın erkek arkadaşı S.Ç, mesai arkadaşı K.Y. ile onun erkek arkadaşı olduğu iddia edilen H.T. gözaltına alınmış, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece de serbest bırakılmıştı.

Olay nasıl olmuştu?

24 Şubat Çarşamba günü Mithatpaşa Mahallesi Bağlık Caddesi’ndeki Karadeniz Apartmanı’nda meydana geldi. Isparta nüfusuna kayıtlı olan ve yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenilen Sağlam, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. İddiaya göre 112 Acil Sağlık Servisi’nde ambulans şoförü olarak çalışan S.C, telefonlarına cevap vermemesi üzerine Necla Sağlam’ın kaldığı eve gitti. Zile basmasına rağmen kapı açılmayınca tekrar telefonla arayan S.C., içeriden telefon sesini duyunca polise haber verdi. Çilingirle kapıyı açtıran polis, içeriye girdiğinde genç kızın yatak odasındaki kapının arkasında boğazı kesilmiş halde bulundu.