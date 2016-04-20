'Sonum Özgecan'ın katili gibi olacak' dediği iddia edilen Necla Sağlam'ın katili, ikinci kez intihar etmeye çalıştı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) memur olan 23 yaşındaki Necla Sağlam’ı boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 34 yaşındaki Tolga K., iddiaya göre ’sonum Özgecan’ın katili gibi olacak’ diyerek birbirine bağladığı çarşaflarla kendini demir parmaklıklara asarak ikinci kez intihara teşebbüs etti. Çarşafların çözülmesiyle yere düşen ve durumunun iyi olduğu belirtilen Tolga K., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Geçen 24 Şubat’ta, Meşrutiyet Mahallesi’ndeki apartman dairesinde başına poşet geçirilip boğazı kesilerek öldürülen Necla Sağlam cinayetiyle ilgili tutuklanan Tolga K., akşam saatlerinde koğuştan aldığı çarşafları birbirine bağlayarak havalandırma bölümüne çıktı. Yalnız başınayken çarşafın bir ucunu pencerenin demir parmaklarına, diğer ucunu da boyuna bağlayan Tolga K., kendisini boşluğa bıraktı. Ancak attığı düğüm çözülünce Tolga K. yere düştü.

Gürültü üzerine havalandırmaya çıkan gardiyanlar ve diğer mahkumlar Tolga K.’ya müdahale etti. Sağlık durumu iyi olan Tolga K., kontrol amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. "Sonum Özgecan’ın katili gibi olacak, yaşamak istemiyorum" dediği belirtilen Tolga K., buradan da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

25 Mart’ta intihara teşebbüs etmişti

Tolga K., geçen 25 Mart’ta Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi’nde meyve bıçağıyla boğazını, kollarını ve göğsünü keserek intihara teşebbüs etmişti. Koğuştaki diğer mahkumların engellediği Tolga K., sevk edildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden 7 Nisan’da taburcu edilerek tekrar cezaevine dönmüştü.