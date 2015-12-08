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#Tutuklandık belgesel serisi, 'Can Dündar ve Erdem Gül'ün özgürlük yolculuğu'nu anlatacak

#Tutuklandık belgeselinin ilk bölümü YouTube üzerinden yayınlandı

08 Aralık 2015 16:31

MİT TIR’ları haberi nedeniyle 12 gündür Silivri Cezaevi’nde tutulan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmalarına giden süreci anlatan “#Tutuklandık” belgeselinin ilk bölümü YouTube üzerinden yayınlandı.

Kendi ifadeleriyle ‘Can Dündar ve Erdem Gül’ün özgürlük yolculuğunu’ anlatacak ve internet üzerinden yayınlanacak belgesele, süreçte yaşanan gelişmeler küçük bölümler halinde eklenecek.

Süreci adım adım anlatan belgeselin ilk bölümünde suçlamalara neden olan haberlerin küpürleriyle birlikte, Can Dündar, Erdem Gül ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın durumla ilgili çeşitli yerlerde yaptıkları konuşmalar yer alıyor.

 

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