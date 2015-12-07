Can Dündar'dan Nedim Şener'e mektup: Bu desteğinin kıymetini en iyi sen bilirsin

MİT TIR’ları ile ilgili yaptığı haber yüzünden tutuklanan Can Dündar, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu kalan Nedim Şener’e mektup yazarak, verdiği desteğe teşekkür etti.

Cumhuriyet’in haberine göre Dündar, tutuklanan gazeteci Erdem Gül ile beraber, Şener’e mektup gönderdi. Mektubu twitter hesabından yayımlayan Şener, “Silivri’den Can Dündar’dan son mesaj; yatağını ılık suyla doldurduğu damacanayla ısıtmış, yaşasın özgürlük” mesajını paylaştı.

Dündar, Şener’e gönderdiği mektubunda şunları yazdı: “Sevgili Nedim ekranda yüzünü gördüm, sesini duydum, gazetede yazını okudum. Öfkene ortak oldum. Tavsiyelerine uyup ısıttım yatağı, sadece yatak değil içim ısındı. Bu desteğin kıymetini sen herkesten iyi bilirsin. Sağ ol. Sıra bizde... Özgürlükte buluşmak ümidiyle...”