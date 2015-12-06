Can Dündar ve Erdem Gül, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Adana ve Hatay’da durdurulan MİT TIR’larına ait görüntüleri yayınladıkları için ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül için avukatları Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Tutuklama aşamasına kadar geçen sürecin anlatıldığı başvuru dilekçesinde, “tutuklama kararıyla; kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiği” öne sürüldü.Dilekçede Can Dündar'ın defalarca yurt dışına çıkıp geldiği, delilleri karartma riskinin bulunmadığı ifade edildi.

Serdar Kulaksız'ın Habertürk'te yer alan haberine göre, tutuklanma kararına itiraz bile edilmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın basın açıklaması yaptığı belirtilen başvuruda, Dündar ve Gül’ün peşinen suçlu ilan edildiği, masumiyet karinesinin çiğnendiği savunuldu.

Başvuruda, “kamunun haber alma hakkını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu inciten kararın” en yüksek mahkeme eliyle sona erdirilmesi istendi.

Can Dündar ve Erdem Gül, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararına 3 cümlelik bir dilekçeyle itiraz etmiş, dilekçede,"Biz üzerimize düşeni yapıyor ve Anayasa'ya, yasalara, AİHS'ne, AİHM kararlarına aykırı olan tutuklama kararlarına itiraz ediyoruz. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Tercih ve sorumluluk sizindir" denilmişti.